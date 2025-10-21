Από την invisible woman στη super mom – Η Vanessa Kirby έγινε μαμά!

Η Vanessa Kirby έγινε μητέρα! Η ηθοποιός, γνωστή για τον ρόλο της στο Fantastic Four: The First Steps, υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί με τον επί χρόνια σύντροφό της, Paul Rabil. Τα ευχάριστα νέα έκανε γνωστά ο Rabil την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram, συνοδευόμενη από τρυφερές φωτογραφίες του ίδιου, της Vanessa και του νεογέννητου μωρού τους.

Στο πρώτο στιγμιότυπο του καρουζέλ, ο πρώην επαγγελματίας παίκτης του λακρός κρατά στην αγκαλιά του το μωρό, τυλιγμένο σε μια κουβέρτα, ακουμπώντας το απαλά στο στήθος του. Σε επόμενη φωτογραφία, η Vanessa Kirby φαίνεται ξαπλωμένη στο κρεβάτι, με το μωρό δίπλα της, μια εικόνα γεμάτη γαλήνη και αγάπη.

Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτηση, ο Rabil έγραψε: «Μαθαίνω ότι το να γίνεσαι γονιός σε επιβραδύνει και σε ξυπνάει ταυτόχρονα. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για την υγεία όλων, που μπορώ να ξυπνάω κάθε μέρα με την τεράστια αγάπη της μαμάς, και που σε έχουμε πια στη ζωή μας».

Το φωτογραφικό άλμπουμ ολοκληρωνόταν με μια εικόνα από δύο μικροσκοπικά μπαστούνια λακρός, τα οποία ο Rabil σχολίασε με χιούμορ: «Για το πρώτο σου μπαστούνι. Θα κρατήσει πολλές ιστορίες και ευχές, πιθανότατα και μερικά σπασμένα παράθυρα. Οι μπάλες επιτρέπονται στο σπίτι».

Στις ιστορίες του Instagram, ο περήφανος πατέρας αναδημοσίευσε τη φωτογραφία με τα μπαστούνια, συνοδεύοντάς την με ένα λευκό emoji καρδιάς. Ο Rabil δεν αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο μέλος της οικογένειας, όπως το όνομα ή το φύλο του μωρού. Η Vanessa Kirby, από την πλευρά της, δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί δημόσια για τη γέννηση, ενώ εκπρόσωποί της δεν έχουν προβεί σε σχόλια.

Η ειδυλλιακή σχέση του ζευγαριού ξεκίνησε το 2022, όταν οι δυο τους εθεάθησαν για πρώτη φορά μαζί στη Νέα Υόρκη. Τον Νοέμβριο του 2023, η σχέση τους έγινε επίσημη, με τον Rabil να δημοσιεύει κοινές φωτογραφίες και να εκφράζει δημόσια την αγάπη του. Παρότι κρατούν τη ζωή τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τον Απρίλιο του 2025 η Vanessa Kirby μοιράστηκε στο Instagram στιγμές από ένα ρομαντικό ταξίδι τους στις Δυτικές Ινδίες, γράφοντας: «Τι όμορφη στιγμή για να σταματήσεις και να εκτιμήσεις τους ανθρώπους που αγαπάς περισσότερο».

Η ηθοποιός είχε αποκαλύψει την εγκυμοσύνη της στις 31 Μαΐου, στο CCXP Mexico Film Festival στην Πόλη του Μεξικού, όταν περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μια λαμπερή, εφαρμοστή δημιουργία του οίκου Schiaparelli σε μπλε μεταλλική απόχρωση, αγγίζοντας τρυφερά την κοιλιά της. Στο πλευρό της βρισκόταν το καστ της ταινίας, μεταξύ των οποίων ο Pedro Pascal, ο Joseph Quinn και ο Ebon Moss-Bachrach.

Σε συνεντεύξεις της, η Kirby είχε μιλήσει με ενθουσιασμό για τη σχέση της με τον ρόλο της ως Sue Storm/The Invisible Woman, υπογραμμίζοντας τη δύναμη και την ανεξαρτησία της ηρωίδας της. «Η Sue ήταν μητέρα, αλλά δεν οριζόταν από αυτό. Ήταν επίσης πολεμίστρια, υπερασπίστρια, μέλος μιας ομάδας που αντιμετώπιζε μεγάλες απειλές», είχε δηλώσει. «Ζώντας ταυτόχρονα την εμπειρία της εγκυμοσύνης στην πραγματική ζωή, αισθάνθηκα πιο βαθιά τη δύναμη και την ιερότητα αυτής της διαδικασίας».

Σήμερα, η Vanessa Kirby και ο Paul Rabil ζουν μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους, απολαμβάνοντας τις πρώτες μέρες με το νέο μέλος της οικογένειάς τους, μια αρχή γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και υπόσχεση για ένα λαμπρό μέλλον.

