TV & Media 04.11.2025

Όταν η Μαρία Λεκάκη παρουσίαζε το πρόγραμμα της ΕΡΤ – Δείτε video με την πρώτη της εμφάνιση

Η πορεία της αγαπημένης ηθοποιού ξεκίνησε πίσω από το δελτίο προγράμματος της δημόσιας τηλεόρασης
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πολύ πριν γίνει η αγαπημένη «Πέγκυ» από το Κωνσταντίνου και Ελένης ή πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες τηλεοπτικές επιτυχίες, η Μαρία Λεκάκη είχε ήδη γράψει τη δική της πρώτη σελίδα στην ελληνική τηλεόραση, πίσω από το γραφείο της ΕΡΤ.

Συγκεκριμένα, το 1994, η νεαρή τότε ηθοποιός επιλέχθηκε από τη δημόσια τηλεόραση ως παρουσιάστρια της καθημερινής ολιγόλεπτης εκπομπής «Παρουσίαση Προγράμματος» της ΕΤ1, μέσα από την οποία ενημέρωνε το κοινό για το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού.

Διάβασε επίσης: Ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει comeback στο Grand Hotel! Πότε και πώς θα επιστρέψει στη σειρά

Με το χαρακτηριστικό της χαμόγελο και τη φυσική της άνεση μπροστά στην κάμερα, η Μαρία Λεκάκη κέρδισε γρήγορα τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας πως η τηλεόραση θα ήταν το φυσικό της περιβάλλον.

Η εκπομπή συνέχισε να προβάλλεται για τέσσερις σεζόν, έως και το 1998, ενώ αποτέλεσε ένα σημαντικό «σχολείο» για την ίδια, πριν στραφεί οριστικά στην υποκριτική και τη θεατρική σκηνή.

Σήμερα, σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα, ένα βίντεο από εκείνες τις πρώτες τηλεοπτικές της στιγμές ξαναφέρνει στο φως μια εποχή όπου η ελληνική τηλεόραση λειτουργούσε με ρυθμούς απλότητας και γοητείας και μας θυμίζει πως κάθε μεγάλο κεφάλαιο ξεκινά με μια μικρή, αλλά καθοριστική, πρώτη εμφάνιση.

@johannes_broadcastΗ πρώτη εμφάνιση της Μαρία Λεκάκη στην τηλεόραση έγινε το 1994, όταν επιλέχτηκε από τη δημόσια τηλεόραση ως παρουσιάστρια της καθημερινής ολιγόλεπτης εκπομπής Παρουσίαση Προγράμματος της ΕΤ1, όπου παρουσίαζε το ημερήσιο πρόγραμμα του σταθμού. Παρέμεινε στη θέση της παρουσιάστριας του προγράμματος για τέσσερις σεζόν, μέχρι και το 1998. Πηγή Wikipedia♬ πρωτότυπος ήχος – Johannes_broadcast

Διάβασε επίσης: Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

