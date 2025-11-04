MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 04.11.2025

Ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει comeback στο Grand Hotel! Πότε και πώς θα επιστρέψει στη σειρά

Grand Hotel Πέτρος
Η επιστροφή του πιο αγαπημένου ήρωα του Grand Hotel υπόσχεται συγκινήσεις και μυστήριο
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Με μια ανατροπή που κανείς δεν περίμενε, το Grand Hotel επιστρέφει με νέο κύκλο επεισοδίων και φέρνει μαζί του τον… Πέτρο! Ο χαρακτήρας που όλοι πίστευαν πως είχε πεθάνει, επανέρχεται δυναμικά στη σειρά, φέρνοντας τα πάνω κάτω στις ζωές των ηρώων.

Οι τηλεθεατές είχαν μείνει με κομμένη την ανάσα στο φινάλε του πρώτου κύκλου, αναρωτώμενοι αν ο Πέτρος – ο ρόλος που υποδύεται ο Γιάννης Κουκουράκης – είναι τελικά ζωντανός ή νεκρός. Στην πρεμιέρα της νέας σεζόν η αλήθεια φάνηκε σκληρή: ο Πέτρος είχε πεθάνει. Ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν…

Grand Hotel Γιάννης Κουκουράκης
https://www.instagram.com/yiannis_koukourakis/

Διάβασε επίσης: «Το σόι σου» επέστρεψε με 40% τηλεθέαση! Όσα είπε η Βάσω Λασκαράκη για το μεγάλο comeback

Η μεγάλη έκπληξη ήρθε όταν μέσα από τα social media ανακοινώθηκε επίσημα ότι ο δημοφιλής ηθοποιός επιστρέφει στον ρόλο του, με τα σχόλια και τις αντιδράσεις των φαν να “παίρνουν φωτιά”. Ο ίδιος ο Γιάννης Κουκουράκης μοιράστηκε ένα συγκινητικό μήνυμα, ευχαριστώντας το κοινό για την αγάπη και τη στήριξή του:

«Πέρυσι αφήσαμε κάτι στη μέση… Έχω λάβει τόσα πολλά μηνύματα αγάπης που ήθελα να απαντήσω σε όλους! Δεν μπορούσα όμως να αποκαλύψω τίποτα. Ό,τι γράφω είναι με σεβασμό και αγάπη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ηθοποιός στην ανάρτησή του.

Ο Γιάννης Κουκουράκης επιστρέφει στο Grand Hotel του ΑΝΤ1 - Δες την πρώτη φωτογραφία!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πέτρος Ασλάνογλου θα επιστρέψει στην οθόνη την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, σε ένα επεισόδιο που, όπως φαίνεται, θα αλλάξει τα πάντα. Ο ήρωας θα κάνει σταδιακά την εμφάνισή του μπροστά σε οικεία του πρόσωπα, χωρίς να αποκαλύπτει τι του συνέβη όλον αυτόν τον καιρό, κρατώντας το μυστήριο ζωντανό και την αγωνία του κοινού στα ύψη.

Το πρώτο πρόσωπο που θα τον αντικρίσει ζωντανό θα είναι ο θείος του, ο Χαραλάμπης, σε μια σκηνή που – σύμφωνα με τους συντελεστές – θα συγκλονίσει. Το Grand Hotel επιστρέφει πιο δραματικό και απρόβλεπτο από ποτέ, με ένα comeback που ήδη συζητιέται έντονα.

Ο Γιάννης Κουκουράκης επιστρέφει στο Grand Hotel του ΑΝΤ1 - Δες την πρώτη φωτογραφία!

Διάβασε επίσης: Συνταρακτικές εξελίξεις! Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel

Δες κι αυτό… 

ANT1 Grand Hotel Γιάννης Κουκουράκης Ελληνικές Σειρές
