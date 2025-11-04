MadWalk 2025 by Τhree Cents
Θέατρο 04.11.2025

Francis Bacon Project “Scream of the Body” στο ΘΕΑΤΡΟ NOŪS

Ύστερα από την περσινή επιτυχημένη παρουσίαση της εικαστικής performance “Kandinsky Research” στο θέατρο NOŪS – Creative Space, η ομάδα μας συνεχίζει την ερευνητική της διαδρομή καταπιανόμενη φέτος με έναν ακόμη σπουδαίο δημιουργό και ζωγράφο: τον Francis Bacon.
Η performance με τίτλο Francis Bacon Project “Scream of the Body” επιχειρεί να μεταφέρει στη σκηνή τον εσωτερικό παλμό και την αγωνία που χαρακτηρίζουν το έργο του. Μέσα από το σώμα, την κίνηση και τον ήχο, η performance αναζητά την αλήθεια που κρύβεται στην ένταση, στο θραύσμα και στην κραυγή – εκεί όπου η ανθρώπινη ύπαρξη συναντά τα όρια της.

Τα σώματα συναντούν τη σιωπηλή βία της εικόνας. Η ομάδα μας εμπνέεται από τον Francis Bacon και τον μετατρέπει από ζωγράφο σε συμβολική συνθήκη. Εξερευνούμε τι σημαίνει να είσαι σώμα σε αποσύνθεση, ταυτότητα σε αμφισβήτηση, κραυγή χωρίς στόμα. Ο Bacon δεν αναπαρίσταται· ενσαρκώνεται. Το έργο μας δεν εικονογραφεί τους πίνακές του – ζει μέσα στο κενό ανάμεσα στο βλέμμα και τη σάρκα.

Scream of the Bodyείναι μια ζωντανή performance εμπνευσμένη από τον κόσμο του Francis Bacon. Το ανθρώπινο σώμα βρίσκεται στο επίκεντρο: παλλόμενο, κατακερματισμένο, μεταμορφωμένο. Μέσα από τη χρήση χειροποίητων αντικειμένων (props), την απουσία σταθερού σκηνικού και την ενεργή σωματικότητα, η παράσταση λειτουργεί ως ζωντανός πίνακας εν κινήσει.

  • Η Performance είναι κατάλληλη μόνο για θεατές άνω των 18 ετών!

Συντελεστές:

Performers

Αθανασία Τσάτσου, Δημήτρης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Παυλίδης

Σύλληψη/ Σκηνοθεσία : Κωνσταντίνος Παυλίδης

Ηχοτοπίο: Κωνσταντίνος Παυλίδης

Φωτιστικός Σχεδιασμός: Κοντογιάννης Βασίλης

Γραφιστικός σχεδιασμός/βίντεο: Βαγγέλης Ευαγγελίου

Επικοινωνία: Κατερίνα Γρυλλάκη

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Τριανταφύλλου

Παραγωγή: NOŪS Productions

Πληροφορίες παράστασης

Πρεμιέρα Σάββατο 25 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 15€

Μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, ΑΜΕΑ): 12€

Μειωμένο για σπουδαστές Καλών Τεχνών: 10€

Διάρκεια παράστασης: 50 λεπτά

Προπώληση εισιτηρίων: FRANCIS BACON PROJECT «scream of the body» :: TicketServices.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις: 210 8237333, 6984219399

Σκηνοθετικό Σημείωμα/ Σύλληψη έργου

H performance που ετοιμάστηκε είναι μια προσπάθεια να δοθεί παραστάσιμη μορφή στο καλλιτεχνικό και φιλοσοφικό έργο του ζωγράφου Francis Bacon.

Με τη σύμπραξη καλλιτεχνών από διάφορους χώρους, συνθέσαμε μια ατμόσφαιρα στην οποία ο θεατής θα είναι μάρτυρας στη δόμηση και ταυτόχρονα στην αποδόμηση της, τοποθετώντας και τον ίδιο μέσα στο έργο του μεγάλου ζωγράφου.

Προσκαλούμε τον θεατή σε μια συνθήκη εργαστηρίου, όπου ο καθένας εκ των συντελεστών μέσα από τo δημιουργικό του κανάλι κι έχοντας κάνει την έρευνα του στοχεύει στη δημιουργία ενός κοινού αποτελέσματος.

Όπως και ο ίδιος ο ζωγράφος επικεντρωθήκαμε στην διαδικασία των πραγμάτων.

Δώσαμε χρόνο στο δημιουργικό κομμάτι με μια σειρά αυτοσχεδιασμών από τους οποίους αποσπάσαμε κομμάτια που δομούν την εικονοπλασία . στην συνέχεια προχωρήσαμε στην συνδιαμόρφωσή τους, συνδυάζοντας τη ροή και τον ρυθμό μιας αφηγηματικής αισθητικής στην οποία η εικόνα και η μουσική λειτουργούν και εξισώνονται μέσα από τον ίδιο παρανομαστή. Συνυπάρχουν με την φιλοσοφική προσέγγιση του καλλιτέχνη για την Τέχνη και για την ζωή.

Βιογραφικό- Κωνσταντίνος Παυλίδη

Ο Κωνσταντίνος Παυλίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη,  σπούδασε Γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  Επικεντρώθηκε στη σκηνογραφία θεατρικών παραστάσεων και δημιούργησε εικαστικές εγκαταστάσεις.

Μέσα από τη σύνδεσή του με το θέατρο και τις παραστατικές τέχνες, ο Κωνσταντίνος ερευνά τη σκηνοθεσία παραστάσεων/ performance Art, προσπαθώντας να συνδυάσει αυτούς τους τομείς επι σκηνής.

Ο βασικός πυλώνας στο καλλιτεχνικό του όραμα είναι η δημιουργία μιας ζωντανής εμπειρίας για το κοινό στοχεύοντας στην αλληλεπίδραση με το σώμα, τον χώρο και τις εικαστικές τέχνες.

Έχει συμμετέχει και σκηνοθετήσει τα παρακάτω έργα:

 Art direction 2014 

https://www.konstantinospavlidis.com/project/bacchae/

Solo exhibition 2014

https://www.konstantinospavlidis.com/project/mykonos/

Art direction 2016

https://www.konstantinospavlidis.com/project/the-lieutenant-of-inishmore/

Participation

“Karmen research” -2022 Bramat theatre festival & 2021 island   Connect Mallorca Spain

Art direction 2024

Kandinsky Research at Theatre NOŪS- Creative space.

Tον Οκτώβριο του 2025 θα παρουσιάσει στο Θέατρο NOŪS – Creative Space την performance Francis Bacon Project “Scream of the Body”, μια παραλλαγή της performance είχε παρουσιαστεί στο UKYA festival Nottingham UK to 2019.

Full resume and portfolio: website http://www.konstantinospavlidis.com/

Ποιος είναι ο Francis Bacon

 Ο Francis Bacon (1909–1992) υπήρξε ένας από τους πιο τολμηρούς εικαστικούς του 20ού αιώνα. Αυτοδίδακτος και ανήσυχος, έπλασε μια ζωγραφική γλώσσα που δεν μιλά για την ομορφιά αλλά για την αλήθεια της ύπαρξης. Οι παραμορφωμένες φιγούρες του, παγιδευμένες σε εσωτερικά κλουβιά, αποκαλύπτουν το σώμα και την ψυχή στα όρια του τρόμου, του πάθους και της φθοράς.

Με χρώματα που μοιάζουν να καίγονται και με χειρονομίες που τραυματίζουν τον καμβά, ο Bacon ανέδειξε την ανθρώπινη μορφή ως εύθραυστη, βίαιη και ταυτόχρονα βαθιά συγκινητική. Η ζωγραφική του δεν αναζητά την παρηγοριά αλλά το ρήγμα· εκεί όπου η ύπαρξη εκτίθεται γυμνή, σπαρακτική, αληθινή.

ΘΕΑΤΡΟ NOŪS Creative space

Διεύθυνση: Τροίας 34, Αθήνα 11255 (5’ λεπτά από το σταθμό του ηλεκτρικού «Βικτώρια»)

Maps: Theatre Nous-Creative space – Χάρτες Google

Το Mad & το Mad Radio είναι χορηγοί επικοινωνίας στο Θέατρο Νους

