MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 04.11.2025

Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία

Jonathan Bailey
Ο Jonathan Bailey, σταρ του Bridgerton και Wicked, ανακηρύχθηκε ο πιο σαγηνευτικός άνδρας του 2025, σημειώνοντας μια ιστορική διάκριση
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Jonathan Bailey ανακηρύχθηκε φέτος ο πιο γοητευτικός άνδρας εν ζωή, καθιστώντας τον τον πρώτο ανοιχτά ομοφυλόφιλο ηθοποιό που κερδίζει τον τίτλο. Ο σταρ του Bridgerton έχει κατακτήσει κοινό και κριτικούς χάρη στο ταλέντο, τη φυσική του γοητεία και την αυθεντικότητα που φέρνει σε κάθε του ρόλο.

Η ανακοίνωση του τίτλου έγινε τη Δευτέρα στην εκπομπή The Tonight Show με παρουσιαστή τον Jimmy Fallon, ο οποίος είχε την τιμή να αποκαλύψει τον νικητή στο κοινό. Ο Bailey, 37 ετών, δήλωσε γεμάτος ενθουσιασμό: «Είναι η τιμή μιας ζωής. Θέλω να πω, Jimmy, σε ευχαριστώ που το άφησες να έρθει σε εμένα».

Jonathan Bailey

Διάβασε επίσης: Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video

Ο ηθοποιός έμαθε για τη διάκριση ενώ πρωταγωνιστούσε στον ρόλο του Richard II στο Bridge Theatre του Λονδίνου νωρίτερα φέτος. «Σε πιάνει μια τρέλα», είπε γελώντας. «Το μόνο πιο τρελό από το να παίζεις τον Richard II ήταν να σου ανακοινώνουν αυτό τον τίτλο». Όταν το μοιράστηκε με τους φίλους του, εκείνοι απλώς τον ενθάρρυναν: «Ναι, ναι, επιβεβαίωσέ το».

Ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από τον ρόλο του Lord Anthony Bridgerton, ο οποίος τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αγαπητούς και χαρισματικούς ηθοποιούς της γενιάς του. Οι ερμηνείες του χαρακτηρίζονται από ένταση, ευαισθησία και χιούμορ, στοιχεία που τον κάνουν ιδιαίτερα δημοφιλή στο κοινό. Πέρα από το Bridgerton, έχει ξεχωρίσει σε σειρές όπως Broadchurch, Crashing και W1A, ενώ στο θέατρο έχει τιμηθεί για τις ερμηνείες του σε έργα του Σαίξπηρ και του Stephen Sondheim, κερδίζοντας το βραβείο Olivier για την ερμηνεία του στο μιούζικαλ Company.

Jonathan Bailey
https://www.instagram.com/jbayleaf/

Η φετινή διάκριση συμπίπτει με την 40ή επέτειο του ειδικού τεύχους του περιοδικού People που καθιέρωσε τον τίτλο το 1985, με πρώτο νικητή τον Mel Gibson. Από τότε, ο θεσμός έχει αναδείξει κάθε χρόνο έναν άνδρα σταρ, με εξαίρεση το 1993, όταν το «Πιο Σέξι Ζευγάρι εν Ζωή» απονεμήθηκε στον Richard Gere και την Cindy Crawford. Πέρυσι, τον τίτλο είχε κερδίσει ο John Krasinski.

Ο Jonathan Bailey είναι επίσης ανοιχτά ομοφυλόφιλος και έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σημασία της αποδοχής και της ισότητας στη βιομηχανία του θεάματος. Το ταλέντο του, η αυθεντικότητά του και η φυσική του γοητεία τον καθιστούν σήμερα έναν από τους πιο επιδραστικούς ηθοποιούς της νέας γενιάς, όχι μόνο στη Βρετανία αλλά και διεθνώς.

Jonathan Bailey
https://www.instagram.com/jbayleaf/

Η διάκριση του υπενθυμίζει ότι η γοητεία δεν περιορίζεται στην εξωτερική εμφάνιση, αλλά συνδέεται με το ταλέντο, την προσωπικότητα και την ικανότητα να μαγνητίζει το κοινό. Με τον τίτλο του πιο σαγηνευτικού άνδρα για το 2025, ο Jonathan Bailey αποδεικνύει ότι η λάμψη και η γοητεία μπορούν να είναι ταυτόχρονα αληθινές, αυθεντικές και εμπνευσμένες.

Διάβασε επίσης: H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

celebrities Jonathan Bailey
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει comeback στο Grand Hotel! Πότε και πώς θα επιστρέψει στη σειρά

Ο Γιάννης Κουκουράκης κάνει comeback στο Grand Hotel! Πότε και πώς θα επιστρέψει στη σειρά

04.11.2025
Επόμενο
Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού

Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού

04.11.2025

Δες επίσης

Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού
Celeb News

Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού

04.11.2025
Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Celeb News

Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

04.11.2025
H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline
Celeb News

H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

04.11.2025
Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον
Celeb News

Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον

03.11.2025
Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video
Celeb News

Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video

03.11.2025
Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy
Celeb News

Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy

03.11.2025
Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween
Celeb News

Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween

03.11.2025
Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween
Celeb News

Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween

03.11.2025
Γιάννης Βαρδής: Διαφωνεί με το να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Αντώνη
Celeb News

Γιάννης Βαρδής: Διαφωνεί με το να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Αντώνη

03.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο