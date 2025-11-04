Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού

Η Γαλλίδα σύζυγός του, Αριάν Λαμπέντ κατέθεσε σε δίκη γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, για να καταθέσει η δεύτερη σε δίκη γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου ο Γιώργος Λάνθιμος και η Γαλλίδα σύζυγός του, Αριάν Λαμπέντ για να καταθέσει η δεύτερη σε δίκη γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού, ύστερα από καταγγελίες τεσσάρων γυναικών.

Η Αριάν Λαμπέντ είναι πολύ καλή φίλη με μία από τις καταγγέλλουσες και βρέθηκε εκεί για να την στηρίξει, όπως και ο σύζυγός της.

«Η σύζυγός μου θα καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τις γυναίκες, φίλες και συνεργάτιδες που περνούν μία δύσκολη στιγμή, που έχουν καταγγείλει κάποιον. Είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ. Η δίκη συνεχίζεται στις 25 Νοεμβρίου απ’ ότι ξέρω», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λάνθιμος.

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, στο βήμα του δικαστηρίου ανέβηκε και κατάθεσε ως μάρτυρας η αδελφή της πρώτης καταγγέλλουσας την οποία ο 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης κατηγορείται πως είχε αποπειραθεί να βιάσει δυο φορές τον Δεκέμβριο του 2012. Πρόκειται για μία ηθοποιό με διεθνή καριέρα, η οποία υπήρξε μάλιστα ζευγάρι με τον κατηγορούμενο και τον είχε καταγγείλει και εκείνη για βιασμό της, ωστόσο αυτή τέθηκε στο αρχείο και δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου.





