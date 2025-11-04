MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 04.11.2025

Γιώργος Λάνθιμος: Στα δικαστήρια με την σύζυγό του για την υπόθεση βιασμού

Γιώργος Λάνθιμος
Η Γαλλίδα σύζυγός του, Αριάν Λαμπέντ κατέθεσε σε δίκη γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων, για να καταθέσει η δεύτερη σε δίκη γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, βρέθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου ο Γιώργος Λάνθιμος και η Γαλλίδα σύζυγός του, Αριάν Λαμπέντ για να καταθέσει η δεύτερη σε δίκη γνωστού σκηνοθέτη και ηθοποιού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού, ύστερα από καταγγελίες τεσσάρων γυναικών.

Η Αριάν Λαμπέντ είναι πολύ καλή φίλη με μία από τις καταγγέλλουσες και βρέθηκε εκεί για να την στηρίξει, όπως και ο σύζυγός της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

«Η σύζυγός μου θα καταθέσει ως μάρτυρας στην υπόθεση. Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τις γυναίκες, φίλες και συνεργάτιδες που περνούν μία δύσκολη στιγμή, που έχουν καταγγείλει κάποιον. Είμαι εδώ για να συμπαρασταθώ. Η δίκη συνεχίζεται στις 25 Νοεμβρίου απ’ ότι ξέρω», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Λάνθιμος.

Γιώργος Λάνθιμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, στο βήμα του δικαστηρίου ανέβηκε και κατάθεσε ως μάρτυρας η αδελφή της πρώτης καταγγέλλουσας την οποία ο 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης κατηγορείται πως είχε αποπειραθεί να βιάσει δυο φορές τον Δεκέμβριο του 2012. Πρόκειται για μία ηθοποιό με διεθνή καριέρα, η οποία υπήρξε μάλιστα ζευγάρι με τον κατηγορούμενο και τον είχε καταγγείλει και εκείνη για βιασμό της, ωστόσο αυτή τέθηκε στο αρχείο και δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου.


Διάβασε επίσης: H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΒΙΑΣΜΟΣ Γιώργος Λάνθιμος δίκη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία

Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία

04.11.2025
Επόμενο
Το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι του Bloody Hawk και της Μαρίνα Σάττι

Το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι του Bloody Hawk και της Μαρίνα Σάττι

04.11.2025

Δες επίσης

Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία
Celeb News

Ο Jonathan Bailey είναι ο πιο sexy άνδρας του 2025 και δεν υπάρχει αμφιβολία

04.11.2025
Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα
Celeb News

Ο γιος του Γρηγόρη Αρναούτογλου έγινε 12! Το πάρτι γενεθλίων και η εντυπωσιακή τούρτα

04.11.2025
H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline
Celeb News

H Britney Spears κάνει delete το Instagram της μετά τα αποκαλυπτικά απομνημονεύματα του Kevin Federline

04.11.2025
Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον
Celeb News

Ο Donald Trump θέλει να φτιάξει στο άψε σβήσε «την Αψίδα της Ανεξαρτησίας» στην Ουάσιγκτον

03.11.2025
Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video
Celeb News

Η Mariah Carey δίνει το σύνθημα για τα Χριστούγεννα με νέο «it’s time» video

03.11.2025
Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy
Celeb News

Αγνώριστος αλλά χαμογελαστός πίσω από τα κάγκελα της φυλακής ο Diddy

03.11.2025
Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween
Celeb News

Η Courteney Cox έντυσε τα σκυλιά της και έκανε το πιο αστείο (και stylish) Halloween

03.11.2025
Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween
Celeb News

Ο Jack Blues Bieber ακολουθεί τα βήματα του μπαμπά του για το Halloween

03.11.2025
Γιάννης Βαρδής: Διαφωνεί με το να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Αντώνη
Celeb News

Γιάννης Βαρδής: Διαφωνεί με το να γίνει ταινία η ζωή του πατέρα του, Αντώνη

03.11.2025
Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Οι 5 πιο κουραστικές πεθερές της ελληνικής τηλεόρασης (και γιατί τις αγαπήσαμε)

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Το πιο συχνό λάθος που προκαλεί φούσκωμα ακόμα και μετά από ελαφρύ γεύμα

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Ζημιογόνοι οι 5 από τους 7 σταθμούς εθνικής εμβέλειας το 2024!– Πιέζει ασφυκτικά τα κανάλια ο αθέμιτος ανταγωνισμός των streaming υπηρεσιών

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Το “Σόι σου” η μόνη παραγωγή που εγκρίθηκε από το ΕΚΚΟΜΕΔ για τη σεζόν

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Αναμονή για τις σειρές που θα επιδοτηθούν από το ΕΚΚΟΜΕΔ

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο