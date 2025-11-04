Το νέο ακυκλοφόρητο τραγούδι του Bloody Hawk και της Μαρίνα Σάττι

Το νέο τους τραγούδι «Βήματα» αναμένεται να γίνει το επόμενο μεγάλο hit

Η συνεργασία που αγάπησε το κοινό επιστρέφει πιο δυναμικά από ποτέ! Ο Bloody Hawk και η Μαρίνα Σάττι, δύο από τα πιο ξεχωριστά πρόσωπα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής σκηνής, ετοιμάζονται να ενώσουν ξανά τις δημιουργικές τους δυνάμεις και να χαρίσουν στο κοινό ένα νέο κομμάτι με τίτλο «Βήματα».

Το νέο τους τραγούδι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο μεγάλο event της IQOS, προκαλώντας ενθουσιασμό σε όσους είχαν την ευκαιρία να το ακούσουν ζωντανά. Αν και το single δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη επίσημα, οι πρώτες αντιδράσεις στα social media δείχνουν πως πρόκειται για μια νέα επιτυχία εν αναμονή.

Με το ιδιαίτερο ύφος του Bloody Hawk και την εκρηκτική ενέργεια της Μαρίνας Σάττι, το «Βήματα» φαίνεται να συνδυάζει ρυθμό, συναίσθημα και κοινωνικό σχόλιο, χαρακτηριστικά που καθιστούν τις δουλειές και των δύο καλλιτεχνών άμεσα αναγνωρίσιμες.

Η προηγούμενη συνεργασία τους είχε αγαπηθεί ιδιαίτερα, και όλα δείχνουν πως αυτή τη φορά ετοιμάζονται να ανεβάσουν τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Το τραγούδι θα είναι διαθέσιμο σύντομα σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες, με τους fans να περιμένουν ανυπόμονα την επίσημη κυκλοφορία.

