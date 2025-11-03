Μέλισσες: Η συγκινητική ανάρτηση του Χρήστου Μάστορα για το πρώτο τους βινύλιο

Μια ανάρτηση για το πρώτο τους βινύλιο του συγκροτήμαστός του, Μέλισσες, έκανε ο Χρήστος Μάστορας μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής έγραψε:

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

«Όταν ήμουν πιτσιρικάς, ντρεπόμουν να πάω μέχρι το περίπτερο να πάρω τσιγάρα στον πατέρα μου. Έστελνα τον κολλητό μου να μου πάρει κάτι να φάω από το κυλικείο. Στην παρέα πρώτος όμως. Γελωτοποιός και διασκεδαστής. Ατρόμητος και μάγκας. Ψεύτικες ραδιοφωνικές εκπομπές, θρίλερ με τη βιντεοκάμερα και φάρσες στα τηλέφωνα -χωρίς αναγνώριση κλήσεων τότε- με τους μαντράχαλους δίπλα να γελάνε. Με την παρέα αρχηγός, αλλά μοναχός μου ένα στρείδι ερμητικά κλειστό.

Αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη στις παρέες που έγραψαν ιστορία και που είμαι σίγουρος ότι αποτελούνταν από ντροπαλά ευαίσθητα τυπάκια σαν εμένα, που έψαχναν την αγέλη τους. Αυτές οι παρέες μού έμαθαν τη μουσική μέσα από κασέτες και cd δανεικά, και με βοήθησαν να βγω με την κιθάρα μου απ’ το κλειδωμένο μου δωμάτιο να αναζητήσω κι άλλες σαν την αντικοινωνικά εύθραυστη ψυχή μου. Τις βρήκα στα δεύτερα διασημότερα μουσικά έντομα, τις Μέλισσες. ΧΜ

#Mastoras #Melisses #Ηρώδειο».

Διάβασε επίσης: Ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στο Καυτανζόγλειο – 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του ράπερ

Δες κι αυτό…