Μουσικά Νέα 03.11.2025

Ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στο Καυτανζόγλειο – 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του ράπερ

Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Θεσσαλονίκη έζησε μια από τις πιο εκρηκτικές μουσικές στιγμές της χρονιάς. Το βράδυ της Παρασκευής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο μετατράπηκε σε ένα απέραντο κύμα ενέργειας, πάθους και ρυθμού, όταν ο ΛΕΞ ανέβηκε στη σκηνή. Περισσότεροι από 45.000 άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, για να μοιραστούν μια εμπειρία που ξεπέρασε τα όρια μιας απλής συναυλίας. Ήταν μια γιορτή της μουσικής και της σύνδεσης ανάμεσα στον καλλιτέχνη και το κοινό του.

Πηγή: voria.gr

Το στάδιο «πήρε φωτιά» καθώς οι θεατές κρατούσαν τα κινητά τους ψηλά και τραγουδούσαν με μια φωνή τους στίχους του αγαπημένου τους ράπερ. Η ατμόσφαιρα ήταν ηλεκτρισμένη, με τον ενθουσιασμό να κορυφώνεται από την πρώτη στιγμή.

Ο ΛΕΞ εμφανίστηκε στη σκηνή λίγο μετά τις 21:00, ανοίγοντας τη βραδιά με το θρυλικό «3.000 στροφές» και προκαλώντας κυριολεκτικά παραλήρημα. Από εκείνη τη στιγμή, το Καυτανζόγλειο μετατράπηκε σε έναν ζωντανό παλμό, όπου κάθε στίχος και κάθε ρίμα αντηχούσε σε όλη την πόλη.

Οι θαυμαστές του είχαν καταφθάσει από νωρίς, με τους δρόμους γύρω από το στάδιο να γεμίζουν ήδη από το απόγευμα. Οι πόρτες άνοιξαν στις 16:00, όμως το «ζέσταμα» είχε ξεκινήσει πολλές ώρες πριν από τις 12:00 υπήρχε ήδη κίνηση, με τον κόσμο να προετοιμάζεται για τη μεγάλη βραδιά.

Στη σκηνή μαζί του ανέβηκαν και άλλοι γνωστοί ράπερς, όπως οι Bloody Hawk, Σαντάμ, Vlospa, Μικρός Κλέφτης και Τσάκι, κάνοντας το κοινό να παραληρεί και ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τη «θερμοκρασία».

Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο δεν ήταν απλώς μια μουσική εμφάνιση, ήταν ένα φαινόμενο. Μια απόδειξη ότι η ελληνική ραπ σκηνή μπορεί να γεμίσει στάδια και να ενώσει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους κάτω από τον ίδιο ρυθμό.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καυτανζόγλειο ΛΕΞ ΣΥΝΑΥΛΙΑ
