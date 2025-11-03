MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 03.11.2025

Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Eurovision 2026
Η προθεσμία έκλεισε και τα πρώτα ονόματα προκαλούν ενθουσιασμό στους fans
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε επίσημα η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026, με πλήθος γνωστών και ανερχόμενων καλλιτεχνών να ρίχνονται στη «μάχη» για ένα εισιτήριο προς τη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή.

Όπως έχει γίνει γνωστό, αρκετά δυνατά ονόματα της νέας γενιάς υπέβαλαν τις προτάσεις τους στον ανοιχτό διαγωνισμό της ΕΡΤ. Ανάμεσά τους, ο Good Job Nicky, γιος του Γιάννη Πάριου, η Evangelia, που πέρυσι έφτασε μια ανάσα από τη νίκη στον εθνικό τελικό, και η Marseaux, η οποία έχει εδραιώσει τη θέση της με συνεχόμενα hits.

ΕΡΤ Ελλάδα Eurovision 2026

Διάβασε επίσης: Η Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2: «Δε θα πάω φέτος Eurovision»

Στον ίδιο κατάλογο φιγουράρουν και η Πέννυ Μπαλτατζή, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ο Akylas, o Zaf καθώς και ο Jimmy Sion, γνωστός για την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία.

Η ΕΡΤ έχει ήδη ξεκινήσει το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, απορρίπτοντας συμμετοχές που δεν πληρούν τους κανονισμούς. Όπως συνέβη και πέρυσι, όπου περίπου 40 από τις 170 προτάσεις αποκλείστηκαν εξαρχής, η επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά κάθε φάκελο πριν περάσει στο στάδιο της ακρόασης.

ΕΡΤ Ελλάδα Eurovision 2026

Από εκεί, θα επιλεγούν τα 28 επικρατέστερα τραγούδια, τα οποία θα αναμετρηθούν στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού.

Παράλληλα, η ΕΡΤ προετοιμάζει τα τρεις live βραδιές που θα πραγματοποιηθούν με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους. Όπως έχει επιβεβαιωθεί, ο Γιώργος Καπουτζίδης θα αναλάβει ξανά την παρουσίαση του τελικού, αλλά και τη συγγραφή των κειμένων του show, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη σχέση του με τον θεσμό.

Τελευταία ευκαιρία! Μια ανάσα πριν λήξει η προθεσμία για το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision 2026

Για τους δύο ημιτελικούς, ο γνωστός δημιουργός θα συνεισφέρει και πάλι ως σεναριογράφος, ωστόσο η παρουσία του μπροστά από τις κάμερες δεν έχει ακόμη «κλειδώσει».

Η «Ελληνική Εβδομάδα Eurovision» θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, με τους δύο ημιτελικούς να γίνονται Τρίτη και Πέμπτη, και τον μεγάλο τελικό το Σάββατο, ακολουθώντας το πρότυπο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

Διάβασε επίσης: Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Eurovision Eurovision 2026 ΕΛΛΑΔΑ ΕΡΤ μουσική τραγούδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στο Καυτανζόγλειο – 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του ράπερ

Ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στο Καυτανζόγλειο – 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του ράπερ

03.11.2025
Επόμενο
Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις

Halloween 2025: Οι μεταμορφώσεις Eλλήνων και ξένων celebrities που έκλεψαν τις εντυπώσεις

03.11.2025

Δες επίσης

Δεν είναι ο Bruce Springsteen, είναι ο Jeremy Allen White: Η απίστευτη φωνητική ερμηνεία του ηθοποιού
Μουσικά Νέα

Δεν είναι ο Bruce Springsteen, είναι ο Jeremy Allen White: Η απίστευτη φωνητική ερμηνεία του ηθοποιού

03.11.2025
Eurovision 2026: Yποβλήθηκαν 264 συμμετοχές για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: Yποβλήθηκαν 264 συμμετοχές για την ανάδειξη του τραγουδιού και του εκπροσώπου της Ελλάδας

03.11.2025
Ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στο Καυτανζόγλειο – 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του ράπερ
Μουσικά Νέα

Ο ΛΕΞ έγραψε ιστορία στο Καυτανζόγλειο – 45.000 θεατές τραγούδησαν τις ρίμες του ράπερ

03.11.2025
Αν ο Elvis, η Madonna και η Lady Gaga κι άλλοι τραγουδιστές ήταν Έλληνες- Δες ποιοι stars θα ήταν!
Reviews

Αν ο Elvis, η Madonna και η Lady Gaga κι άλλοι τραγουδιστές ήταν Έλληνες- Δες ποιοι stars θα ήταν!

03.11.2025
Haunted by Fame: Ο Offset επιτίθεται στη Cardi B μέσα από το νέο του τραγούδι
Μουσικά Νέα

Haunted by Fame: Ο Offset επιτίθεται στη Cardi B μέσα από το νέο του τραγούδι

03.11.2025
Eurovision 2026: «Βροχή» συμμετοχών στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ – Ποια ονόματα έχουν καταθέσει τραγούδι
Μουσικά Νέα

Eurovision 2026: «Βροχή» συμμετοχών στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ – Ποια ονόματα έχουν καταθέσει τραγούδι

02.11.2025
Οι Duran Duran ξαναζωντανεύουν το «Shadows on Your Side» για το Halloween
Μουσικά Νέα

Οι Duran Duran ξαναζωντανεύουν το «Shadows on Your Side» για το Halloween

02.11.2025
Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

01.11.2025
Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)
Μουσικά Νέα

Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)

01.11.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Β. Ζωγράφος στο “Π”: Η «ψηφιακή Βαβέλ» του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Η σημασία της συντήρησης των κτιρίων

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο

Οι κακές συνήθειες ύπνου γερνούν πιο γρήγορα τον εγκέφαλο