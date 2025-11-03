Eurovision 2026: Αυτοί είναι οι καλλιτέχνες που κατέθεσαν συμμετοχή για να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 2 Νοεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε επίσημα η διαδικασία υποβολής συμμετοχών για την ελληνική εκπροσώπηση στη Eurovision 2026, με πλήθος γνωστών και ανερχόμενων καλλιτεχνών να ρίχνονται στη «μάχη» για ένα εισιτήριο προς τη μεγάλη ευρωπαϊκή σκηνή.

Όπως έχει γίνει γνωστό, αρκετά δυνατά ονόματα της νέας γενιάς υπέβαλαν τις προτάσεις τους στον ανοιχτό διαγωνισμό της ΕΡΤ. Ανάμεσά τους, ο Good Job Nicky, γιος του Γιάννη Πάριου, η Evangelia, που πέρυσι έφτασε μια ανάσα από τη νίκη στον εθνικό τελικό, και η Marseaux, η οποία έχει εδραιώσει τη θέση της με συνεχόμενα hits.

Στον ίδιο κατάλογο φιγουράρουν και η Πέννυ Μπαλτατζή, ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, ο Akylas, o Zaf καθώς και ο Jimmy Sion, γνωστός για την ιδιαίτερη σκηνική του παρουσία.

Η ΕΡΤ έχει ήδη ξεκινήσει το πρώτο στάδιο αξιολόγησης, απορρίπτοντας συμμετοχές που δεν πληρούν τους κανονισμούς. Όπως συνέβη και πέρυσι, όπου περίπου 40 από τις 170 προτάσεις αποκλείστηκαν εξαρχής, η επιτροπή θα εξετάσει προσεκτικά κάθε φάκελο πριν περάσει στο στάδιο της ακρόασης.

Από εκεί, θα επιλεγούν τα 28 επικρατέστερα τραγούδια, τα οποία θα αναμετρηθούν στους δύο ημιτελικούς του ελληνικού τελικού.

Παράλληλα, η ΕΡΤ προετοιμάζει τα τρεις live βραδιές που θα πραγματοποιηθούν με μικρή χρονική απόσταση μεταξύ τους. Όπως έχει επιβεβαιωθεί, ο Γιώργος Καπουτζίδης θα αναλάβει ξανά την παρουσίαση του τελικού, αλλά και τη συγγραφή των κειμένων του show, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη σχέση του με τον θεσμό.

Για τους δύο ημιτελικούς, ο γνωστός δημιουργός θα συνεισφέρει και πάλι ως σεναριογράφος, ωστόσο η παρουσία του μπροστά από τις κάμερες δεν έχει ακόμη «κλειδώσει».

Η «Ελληνική Εβδομάδα Eurovision» θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρουάριο, με τους δύο ημιτελικούς να γίνονται Τρίτη και Πέμπτη, και τον μεγάλο τελικό το Σάββατο, ακολουθώντας το πρότυπο του ευρωπαϊκού διαγωνισμού.

