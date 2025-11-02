Eurovision 2026: «Βροχή» συμμετοχών στον Εθνικό Τελικό της ΕΡΤ – Ποια ονόματα έχουν καταθέσει τραγούδι

Το ενδιαφέρον για τον Εθνικό Τελικό που διοργανώνει η ΕΡΤ με στόχο την επιλογή της ελληνικής συμμετοχής στη Eurovision 2026 είναι ιδιαίτερα αυξημένο!

Η διαδικασία υποβολής συμμετοχών, η οποία ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνεται απόψε τα μεσάνυχτα, με τις περισσότερες συμμετοχές να κατατίθενται – όπως και πέρσι – τις τελευταίες ώρες. Όλα δείχνουν πως φέτος θα σημειωθεί πολύ μεγάλος αριθμός συμμετοχών, αφού ήδη από χθες το βράδυ παρατηρήθηκε προσωρινή καθυστέρηση στην πλατφόρμα υποβολής λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας.

Διάβασε επίσης: Η Νίνα Μαζάνη στο Mad Radio 106,2: «Δε θα πάω φέτος Eurovision»

Παρά τα μικρά τεχνικά ζητήματα, η διαδικασία κυλά ομαλά και αναμένεται μέχρι το τέλος της ημέρας να συνεχιστεί η έντονη ροή καταθέσεων, όπως φαίνεται και από τις συνεχείς αναρτήσεις καλλιτεχνών που ανακοινώνουν ότι υπέβαλαν το τραγούδι τους.

Η μεγάλη επιτυχία του περσινού Εθνικού Τελικού και η εξαιρετική 6η θέση της Klavdia στη Eurovision 2025 ώθησαν την ΕΡΤ να αναβαθμίσει φέτος τη διοργάνωση, με τη διεξαγωγή δύο ημιτελικών και ενός τελικού. Η αλλαγή αυτή έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον των δημιουργών και των καλλιτεχνών, ιδιαίτερα των νεότερων, γεγονός που αποτελούσε και βασικό στόχο της ΕΡΤ: να δοθεί χώρος και ευκαιρία σε περισσότερες φωνές και νέα ταλέντα να ξεχωρίσουν.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που έχουν ήδη καταθέσει τραγούδι συγκαταλέγονται οι ZAF, Κωνσταντίνος Θανοπούλος, Lou is, Akylas, Mikay, Marseaux, TIANORA, Markirra, Γιάννης Λάφης, Charris Sava, Αλεξάνδρα Σιετή, Γιάννης Βασιλώττος, Μαυρίκιος Μαυρικίου, Πέννυ Μπαλτατζή, Χρυσήιδα Γκαγκούτη, Evangelia και Joanne.

Το ενδιαφέρον κορυφώνεται και όλα δείχνουν πως ο φετινός Εθνικός Τελικός της ΕΡΤ θα είναι ένας από τους πιο δυναμικούς και πολυσυμμετοχικούς των τελευταίων ετών!

Διάβασε επίσης: Josephine: Ανατροπή με την εκπροσώπηση της Κύπρου στη Eurovision 2026

Δες κι αυτό…