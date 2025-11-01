Το φαγητό που θεωρούνταν απαγορευμένο για αιώνες και τώρα το λατρεύουμε

MadWalk 2025 by Τhree Cents
Food 01.11.2025

Από την καχυποψία και τους θρησκευτικούς περιορισμούς στο γκουρμέ πιάτο - η εντυπωσιακή διαδρομή ενός κάποτε παρεξηγημένου φαγητού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Υπάρχουν φαγητά που κάποτε ήταν ταμπού ή ακόμα και απαγορευμένα, είτε για θρησκευτικούς, κοινωνικούς ή επιστημονικούς λόγους, και σήμερα έχουν γίνει από τα πιο δημοφιλή και αγαπημένα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το καλαμάρι, μια θαλασσινή λιχουδιά που πριν μερικούς αιώνες αντιμετωπιζόταν με καχυποψία και αποφυγή.

Στην αρχαιότητα, αλλά και κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, πολλά θαλασσινά θεωρούνταν ακατάλληλα ή «βρώμικα» από κάποιες κοινωνικές ομάδες ή θρησκείες.

Το καλαμάρι, με τη μυστηριώδη εμφάνιση και την περίεργη υφή του, συχνά κατατάσσονταν σε αυτές τις κατηγορίες. Μάλιστα, υπήρχαν τόποι όπου η κατανάλωσή του θεωρούνταν άσεμνη ή ακόμη και επικίνδυνη.

Σήμερα, όμως, η γεύση του καλαμαριού έχει κερδίσει την παγκόσμια κουζίνα και τα εστιατόρια το σερβίρουν με αμέτρητους τρόπους: τηγανητό, ψητό, γεμιστό ή σε σούπες. Η απαγόρευση και οι προκαταλήψεις έχουν δώσει τη θέση τους σε θαυμασμό για την υφή και τη γεύση του.

Αυτή η τροφή είναι μόνο ένα παράδειγμα από πολλά που μας θυμίζουν πως η σχέση μας με το φαγητό δεν είναι πάντα σταθερή, αλλά διαμορφώνεται μέσα από την ιστορία, τον πολιτισμό και την εξέλιξη της γεύσης.

