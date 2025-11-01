MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 01.11.2025

Beast in Me: Νέα ταινία πολεμικών τεχνών φέρει την υπογραφή του Russell Crowe

Ο Russell Crowe συνυπογράφει το σενάριο και πρωταγωνιστεί στο φιλόδοξο κινηματογραφικό project με θέμα τον κόσμο των πολεμικών τεχνών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Russell Crowe επιστρέφει δυναμικά με την ταινία «Beast in Me», μια σκληροπυρηνική ιστορία πάθους, απώλειας και λύτρωσης μέσα στον κόσμο του MMA (Mixed Martial Arts). Το πρώτο υλικό από την παραγωγή, που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αυστραλία και στην Μπανγκόκ, δόθηκε στη δημοσιότητα, αποκαλύπτοντας έναν Crowe πιο ώριμο, αυστηρό και αφοσιωμένο από ποτέ. Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφεται από τον ίδιο τον Russell Crowe μαζί με τον David Frigerio, γνωστό για το «Land of Bad».

Η ιστορία ακολουθεί τον Patton James, που υποδύεται ο Daniel MacPherson, έναν πρώην αθλητή του MMA ο οποίος εγκαταλείπει το όνειρό του για να στηρίξει τη γυναίκα του Luciana (την οποία ενσαρκώνει η Kelly Gale) και τον μικρό τους γιο. Όταν ο αδερφός του Malon (Mojean Aria) τραυματίζεται σοβαρά και βρίσκεται οικονομικά μπλεγμένος με το οργανωμένο έγκλημα, ο Patton αποφασίζει να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, αυτή τη φορά για λόγους εκδίκησης. Εκεί, καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνει ο βετεράνος προπονητής Sammy, τον οποίο υποδύεται ο Russell Crowe.

www.imdb.com

Στο καστ συμμετέχουν επίσης ο Luke Hemsworth, η Amy Shark, ο George Burgess, ο Bren Foster, η Saphira Moran, καθώς και η Celeste O’Connor.

Ένας εκ των παραγωγών της ταινίας ο David Frigerio εξήγησε πως η ταινία δεν είναι απλώς μια ιστορία δράσης, αλλά ένα ανθρώπινο δράμα με καρδιά. «Είναι μια αληθινή ταινία πολεμικών τεχνών, με μια ηρωική διαδρομή στο επίκεντρο. Οι χαρακτήρες είναι πολυεπίπεδοι και οι μάχες είναι δυναμικές, γεμάτες ένταση και συναίσθημα. Θέλουμε να προσφέρουμε κάτι που θα συναρπάσει και θα συγκινήσει το κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε.

www.imdb.com

Με ένα καστ που συνδυάζει χολιγουντιανή λάμψη και αθλητική αυθεντικότητα, και με την υπογραφή του Russell Crowe τόσο στο σενάριο όσο και στην ερμηνεία, το «Beast in Me» προδιαγράφεται ως μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες δράσης της χρονιάς.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Beast in Me Russell Crowe ΤΑΙΝΙΑ
