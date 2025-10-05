Εμβληματικός ηθοποιός μπαίνει στο Highlander στο πλευρό του Henry Cavill

Ο κορυφαίος ηθοποιός θα ενσαρκώσει έναν σκοτεινό αντίπαλο στην επιστροφή του Highlander στη μεγάλη οθόνη, δίπλα στους Henry Cavill και Russell Crowe

Υπάρχουν ταινίες που δεν ξεθωριάζουν ποτέ, αλλά παραμένουν ζωντανές στη συλλογική μνήμη, έτοιμες να ξαναγεννηθούν σε νέες εποχές. Μία από αυτές είναι το «Highlander», η cult κλασική ταινία του 1986 που χάρισε στο κοινό το αξέχαστο μότο «There can be only one». Σχεδόν τέσσερις δεκαετίες αργότερα, η Amazon MGM επιχειρεί να αναβιώσει τον μύθο, με σκηνοθέτη τον Chad Stahelski και πρωταγωνιστή τον Henry Cavill. Στην πιο πρόσφατη εξέλιξη, ο βραβευμένος με Όσκαρ, Emmy και Tony ηθοποιός Jeremy Irons εντάσσεται στο καστ, αναλαμβάνοντας τον ρόλο ενός εκ των ανταγωνιστών.

Ο Henry Cavill θα υποδυθεί τον Connor MacLeod, έναν Σκωτσέζο πολεμιστή του Μεσαίωνα που ανακαλύπτει ότι είναι αθάνατος. Με τη βοήθεια του σπαθοφόρου Ramirez, τον οποίο θα ερμηνεύσει ο Russell Crowe, ο MacLeod μάχεται άλλους αθάνατους μέσα στους αιώνες, μέχρι να απομείνει μόνο ένας. Στον αντίπαλο ρόλο του αδίστακτου Kurgen, που ήταν και ο κεντρικός «κακός» της πρωτότυπης ταινίας, θα δούμε τον Dave Bautista, ενώ η Karen Gillan θα υποδυθεί τη θνητή σύζυγο του MacLeod. Ο Djimon Hounsou θα δώσει ζωή σε έναν αθάνατο πολεμιστή από την Αφρική, ενώ η Marisa Abela θα εμφανιστεί ως η σύγχρονη ερωτική σύντροφος του MacLeod. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Max Zhang και Drew McIntyre.

Ο ρόλος του Jeremy Irons

Ο Jeremy Irons αναλαμβάνει έναν νέο χαρακτήρα, που δεν υπήρχε στο αρχικό φιλμ: τον ηγέτη μιας μυστικής οργάνωσης που ονομάζεται «The Watchers». Η οργάνωση αυτή παρακολουθεί τους αθάνατους και τους θεωρεί απειλή για την ανθρωπότητα, προσδίδοντας μια νέα διάσταση στη σύγκρουση. Ένας ρόλος «ζουμερός», που φαίνεται να ταιριάζει απόλυτα στην υποκριτική βαρύτητα του Βρετανού ηθοποιού.

Το σενάριο έχει γράψει ο Michael Finch. Τα γυρίσματα είχαν προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου, ωστόσο αναβλήθηκαν λόγω τραυματισμού του Henry Cavill. Πλέον η έναρξη της παραγωγής τοποθετείται στις αρχές του 2026. Η ταινία θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στις αίθουσες.

Με καριέρα που εκτείνεται από το θέατρο μέχρι το σινεμά και την τηλεόραση, ο Jeremy Irons έχει αποδείξει την ικανότητά του να κινείται με άνεση ανάμεσα σε ιστορικά δράματα, blockbusters και απαιτητικούς ρόλους. Πρόσφατα εμφανίστηκε στην τέταρτη σεζόν της σειράς «The Morning Show» στο Apple TV+, απέσπασε υποψηφιότητα για Emmy με το «Watchmen» του HBO, ενώ ερμήνευσε τον μπάτλερ Alfred Pennyworth στις ταινίες της DC, ανάμεσά τους και στο «The Flash» (2023). Αυτή την περίοδο γυρίζει το «The Beekeeper 2» της Amazon, όπου επιστρέφει στον ρόλο ενός σκοτεινού πρώην διευθυντή της CIA.

Η επαναφορά του «Highlander» με ένα καστ που περιλαμβάνει τον Henry Cavill, τον Russell Crowe, τον Dave Bautista, την Karen Gillan, τον Djimon Hounsou και τον Jeremy Irons υπόσχεται ένα φιλμ που θα τιμήσει την κληρονομιά της πρωτότυπης ταινίας, προσφέροντας παράλληλα μια νέα ματιά σε έναν διαχρονικό θρύλο.

