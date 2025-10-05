Σκοτεινό και αποκαλυπτικό το νέο trailer του Frankenstein

Ο Guillermo del Toro μεταμορφώνει τον Jacob Elordi σε Frankenstein σε μια επική κινηματογραφική εκδοχή του μυθιστορήματος της Mary Shelley που στοχεύει στα Όσκαρ

Ο μήνας Οκτώβριος είναι συνυφασμένος με το Halloween και το Netflix αποφάσισε να δώσει στο κοινό μια ανατριχιαστική γεύση από την πιο πολυαναμενόμενη ταινία του φθινοπώρου. Το νέο trailer του «Frankenstein», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ Guillermo del Toro, αποκαλύπτει για πρώτη φορά τον Jacob Elordi ως το αναστημένο τέρας, με φωνή που παγώνει το αίμα και πρόσωπο σχεδόν αγνώριστο.

Το trailer δεν περιορίζεται μόνο στην αποκάλυψη του τέρατος. Παρουσιάζει επίσης τον Oscar Isaac στον ρόλο του επιστήμονα Victor Von Frankenstein και τη Mia Goth ως την αρραβωνιαστικιά του, Elizabeth Lavenza. Οι εικόνες ταξιδεύουν το κοινό σε πολυτελή σκηνικά: από ένα καράβι παγιδευμένο σε παγωμένη θάλασσα μέχρι μια εντυπωσιακή αίθουσα χορού γεμάτη κόσμο.

Το «Frankenstein» έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας, όπου απέσπασε θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Ακολούθησαν προβολές-έκπληξη στο Φεστιβάλ του Telluride και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, όπου η ταινία αναδείχθηκε δεύτερη στο βραβείο κοινού, μια διάκριση που παραδοσιακά λειτουργεί ως προπομπός για την οσκαρική κούρσα.

Η οπτική του Guillermo del Toro

Ο Guillermo del Toro δουλεύει την ιδέα μιας κινηματογραφικής μεταφοράς του «Frankenstein» εδώ και δεκαετίες. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή του στο Variety: «Η συνήθης αφήγηση γύρω από το “Frankenstein” αφορά την επιστήμη που εκτρέπεται. Για μένα όμως, πρόκειται για το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν είναι μια ιστορία-προειδοποίηση, είναι μια ιστορία για τη συγχώρεση, την κατανόηση και τη σημασία του να ακούμε ο ένας τον άλλον». Με αυτό το σκεπτικό, η ταινία φιλοδοξεί να ξεπεράσει τα όρια του κλασικού γοτθικού τρόμου και να αγγίξει βαθύτερα ανθρώπινα θέματα.

To Netflix έχει προγραμματίσει περιορισμένη κινηματογραφική κυκλοφορία του «Frankenstein» από τις 17 Οκτωβρίου, ώστε η ταινία να είναι υποψήφια για τα Όσκαρ, ενώ η παγκόσμια πρεμιέρα στην πλατφόρμα streaming θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου.

Ένας μύθος ξαναγεννιέται

Η Mary Shelley δημιούργησε έναν αθάνατο μύθο πριν από δύο αιώνες, και ο Guillermo del Toro τον επανασυστήνει στη μεγάλη οθόνη με νέους όρους, προσθέτοντας το στίγμα της δικής του σκοτεινής φαντασίας.

Με τον Jacob Elordi σε έναν ρόλο που υπόσχεται να σημαδέψει την καριέρα του, τον Oscar Isaac και τη Mia Goth να συμπληρώνουν το λαμπερό καστ, το «Frankenstein» δείχνει έτοιμο να γίνει όχι απλώς ένα ακόμη horror remake, αλλά μια ταινία που θα αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα.

