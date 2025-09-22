Τραυματισμός του Henry Cavill «παγώνει» το Highlander

Ο Henry Cavill αποκαλύπτει την κατάσταση της υγείας του και δίνει κουράγιο μέσα από τους στίχους του ποιήματος «Invictus»

Σε μια κίνηση που συγκίνησε τους θαυμαστές του παγκοσμίως, ο Henry Cavill έσπασε τη σιωπή του και μίλησε ανοιχτά για τον πρόσφατο τραυματισμό που υπέστη στο πόδι, κατά τη διάρκεια της σκληρής προετοιμασίας του για την ταινία «Highlander». Ο ηθοποιός, γνωστός για τη συμμετοχή του στο «Man of Steel» αλλά και στο «The Witcher», μοιράστηκε εικόνες από την αποθεραπεία του, συνοδευόμενες από το εμπνευσμένο ποίημα «Invictus» του William Ernest Henley.

Ο τραυματισμός και η ανάρτηση

O Henry Cavill ανήρτησε στο Instagram δύο φωτογραφίες: στη μία πόζαρε με τον αγαπημένο του σκύλο, Baggins, ενώ στη δεύτερη έδειχνε το αριστερό του πόδι δεμένο. Στη λεζάντα της ανάρτησης, ο Henry Cavill παρέθεσε το πρώτο μέρος από το ποίημα «Invictus» του William Ernest Henley, γράφοντας: «Μέσα από τη νύχτα που με σκεπάζει, / Μαύρη σαν την άβυσσο από άκρη σε άκρη, / Ευχαριστώ όποιους θεούς μπορεί να υπάρχουν, / Για την αδάμαστη ψυχή μου». Η επιλογή του συγκεκριμένου ποιήματος μόνο τυχαία δεν ήταν. Ο Ernest Henley, ο οποίος είχε ακρωτηριαστεί σε νεαρή ηλικία λόγω ασθένειας, το έγραψε ως έναν ύμνο στην ανθρώπινη αντοχή και στο θάρρος απέναντι στις δυσκολίες.

Το φιλόδοξο reboot του «Highlander»

Η ταινία «Highlander», remake του κλασικού φιλμ του 1986 με τους Christopher Lambert και Sean Connery, ετοιμάζεται από τα Amazon MGM Studios. Το καστ είναι λαμπερό, με ονόματα όπως Russell Crowe, Dave Bautista, Marisa Abela, Karen Gillan, Djimon Hounsou και Max Zhang. Σκηνοθέτης είναι ο Chad Stahelski, γνωστός από το «John Wick», σε συνεργασία με τον σεναριογράφο Michael Finch. Η νέα εκδοχή υπόσχεται να «βαθύνει στους χαρακτήρες», όπως είχε δηλώσει ο Henry Cavill στο CinemaCon του 2024, συμπληρώνοντας με νόημα: «Αν νομίζατε ότι με έχετε ξαναδεί να δουλεύω με σπαθί, δεν έχετε δει τίποτα ακόμα».

Ο τραυματισμός ενδέχεται να φρενάρει προσωρινά τα γυρίσματα του «Highlander», αλλά το πνεύμα του Henry Cavill, όπως μαρτυρά το ποίημα που επέλεξε, παραμένει «αδάμαστο».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

