Ο Martin Scorsese σκηνοθετεί DiCaprio και Jennifer Lawrence και το suspense απογειώνεται

Με το «What Happens at Night», ο Martin Scorsese ενώνει για πρώτη φορά τον Leonardo DiCaprio με τη Jennifer Lawrence σε μια σκοτεινή ιστορία

Ο Martin Scorsese επιστρέφει με ένα νέο, φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα που φέρνει ξανά στο πλευρό του τον Leonardo DiCaprio και προσθέτει στο καστ τη βραβευμένη με Όσκαρ Jennifer Lawrence. Η ταινία έχει τίτλο «What Happens at Night» και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Peter Cameron. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει ο Patrick Marber. Τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2026.

Διάβασε επίσης: Η Jessica Chastain και ο Ben Stiller στη νέα σειρά The Off Weeks

Το νέο κινηματογραφικό όραμα

Αρχικά, ο Martin Scorsese είχε προγραμματίσει να συμμετάσχει μόνο ως παραγωγός, αλλά τελικά αποφάσισε να αναλάβει και τη σκηνοθεσία, σηματοδοτώντας έτσι μια νέα καλλιτεχνική πρόκληση μετά το «Killers of the Flower Moon».

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι Αμερικανών που ταξιδεύει σε μια απομονωμένη, χιονισμένη ευρωπαϊκή πόλη για να υιοθετήσει ένα παιδί. Καθώς μένουν σε ένα σχεδόν έρημο ξενοδοχείο, έρχονται αντιμέτωποι με μια σειρά από αλλόκοτους χαρακτήρες: μια εκκεντρική τραγουδίστρια, έναν διεφθαρμένο επιχειρηματία και έναν χαρισματικό θεραπευτή της πίστης. Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται σε αυτό το παγωμένο σκηνικό, ενώ το ζευγάρι αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι γνωρίζει ολοένα και λιγότερα για τον εαυτό του και τη σχέση του.

Οι πρωταγωνιστές και οι συνεργασίες

Ο Leonardo DiCaprio, που σύντομα θα εμφανιστεί και στο «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson, ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Martin Scorsese, συνεχίζοντας μια συνεργασία που έχει ήδη χαρίσει στο σινεμά εμβληματικές ταινίες. Η Jennifer Lawrence, από την πλευρά της, φέρνει την ενέργεια και το υποκριτικό της βάθος, έχοντας πρόσφατα πρωταγωνιστήσει στο «Die, My Love» του Lynne Ramsay, σε παραγωγή του Martin Scorsese, με συμπρωταγωνιστή τον Robert Pattinson.

Το «What Happens at Night» φαίνεται να είναι ένα ακόμη φιλόδοξο βήμα για τον Martin Scorsese, ο οποίος συνεχίζει να εξερευνά ιστορίες που ισορροπούν ανάμεσα στο πραγματικό και το υπερβατικό. Με δύο ηθοποιούς-κολοσσούς, τον Leonardo DiCaprio και τη Jennifer Lawrence, στο πλευρό του, η ταινία έχει ήδη δημιουργήσει τεράστιες προσδοκίες.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Θα υποδυθεί η Margot Robbie την Kylie Minogue; Τι απαντά η ηθοποιός

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.