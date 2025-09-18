Θα υποδυθεί η Margot Robbie την Kylie Minogue; Τι απαντά η ηθοποιός

Η star της ταινίας Barbie μιλά για τις φήμες που τη συνδέουν με την ντίβα της pop Kylie Minogue και αφήνει το κοινό με μια απρόσμενη αντίδραση

Η λάμψη του Χόλιγουντ και η μαγεία της pop μουσικής συναντήθηκαν σε ένα σενάριο που πυροδότησε ενθουσιασμό. Ο λόγος για την βιογραφική ταινία της Kylie Minogue όπου οι φήμες ήθελαν την Margot Robbie να ενσαρκώνει την pop star.

Η Margot Robbie βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων όταν η Kylie Minogue τη χαρακτήρισε ως την ιδανική επιλογή για να την υποδυθεί σε περίπτωση που η ζωή της μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η Kylie Minogue έχει ήδη υπογράψει μια συμφωνία με το Netflix για ένα αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ, γεγονός που ενίσχυσε τις φήμες για μελλοντική ταινία.

Όταν, όμως, η Margot Robbie ρωτήθηκε σχετικά σε συνέντευξή της στο BBC Radio 2, έδειξε φανερά αιφνιδιασμένη. «Δεν το είπε! Γιατί δεν μου το είπε ποτέ κανείς αυτό;» αναφώνησε γεμάτη έκπληξη. «Αυτή είναι τρελή πληροφορία».

Παρά τη συγκίνησή της, η Margot Robbie ξεκαθάρισε πως δεν σκοπεύει να αναλάβει τον ρόλο. «Είναι ιδαίτερη τιμή για μένα. Φυσικά όμως και δεν θα μπορούσα. Δεν μπορώ να τραγουδήσω όπως η Kylie», παραδέχτηκε. Επίσης, επισήμανε ότι δεν της αρέσει όταν ηθοποιοί αναλαμβάνουν μουσικούς ρόλους χωρίς να διαθέτουν τις απαραίτητες φωνητικές ικανότητες.

Η ηθοποιός αποκάλυψε επίσης την πρώτη της συνάντηση με την Kylie Minogue, η οποία, όπως είπε, είχε πολύ πιο αυστραλιανό παρά χολιγουντιανό χαρακτήρα. «Νόμιζα ότι θα ήταν για δουλειά ή για κάποια φιλανθρωπία», θυμήθηκε η Margot Robbie. «Αλλά εκείνη απλώς είπε: “Είσαι Αυστραλή, είμαι Αυστραλή, πρέπει να κάνουμε παρέα”. Και τελικά κάναμε παρέα».

Η Margot Robbie επιστρέφει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη με την ταινία «A Big Bold Beautiful Journey», όπου συμπρωταγωνιστεί με τον Colin Farrell. Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Sarah (Margot Robbie) και του David (Colin Farrell), οι οποίοι συναντιούνται σε στον γάμο ενός κοινού φίλου και οδηγούνται σε μια μεταφυσική περιπέτεια που τους επιτρέπει να ξαναζήσουν καθοριστικές στιγμές του παρελθόντος τους. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater, Lily Rabe, Billy Magnussen και Jodie Turner-Smith.

