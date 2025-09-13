Ανεμοδαρμένα Ύψη: Η ταινία διχάζει το Hollywood και ο Jacob Elordi είναι στο στόχαστρο

Η νέα διασκευή του εμβληματικού έργου Ανεμοδαρμένα Ύψη από την Emerald Fennell με πρωταγωνιστές τον Jacob Elordi και τη Margot Robbie προκαλεί θύελλα αντιδράσεων για τις σεξουαλικές σκηνές

Το κλασικό αριστούργημα της Emily Brontë επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη μέσα από μια νέα, τολμηρή διασκευή. Η ταινία «Ανεμοδαρμένα Ύψη» («Wuthering Heights»), σε σκηνοθεσία της Emerald Fennell και με πρωταγωνιστές τον Jacob Elordi και τη Margot Robbie, δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει αλλά ήδη προκαλεί έντονες αντιδράσεις. Οι επιλογές στο casting αλλά και το μάρκετινγκ, που δίνει έμφαση στον αισθησιασμό και στο σεξ, έχουν φέρει την παραγωγή στο επίκεντρο συζητήσεων. Θέματα όπως η πιστότητα στο κλασικό έργο και η απεικόνιση φύλου και της κοινωνίας του 18ου αιώνα αναζωπυρώνουν τις συζητήσεις αναφορικά με τα όρια της καλλιτεχνικής ελευθερίας.

Με την κυκλοφορία του πρώτου τρέιλερ ξέσπασε σάλος στα social media, τα οποία κατακλύστηκαν από σχόλια, και όχι πάντα κολακευτικά. Η Emerald Fennell, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το «Saltburn», παρουσιάζει μια πιο σκοτεινή και έντονα αισθησιακή εκδοχή του εμβληματικού κλασικού έργου. Ο Jacob Elordi ενσαρκώνει τον Heathcliff, ενώ η Margot Robbie υποδύεται την Catherine Earnshaw. Από την πρώτη στιγμή η επιλογή της Margot Robbie προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς η ηλικία της είναι διπλάσια από εκείνη της έφηβης Catherine στο μυθιστόρημα.

Το τρέιλερ ανοίγει με ένα εντυπωσιακό πλάνο της αγγλικής εξοχής, πριν στραφεί γρήγορα σε βλέμματα γεμάτα πόθο, αισθησιακά κοντινά πλάνα, φιλιά σε αργή κίνηση και υποβλητικά αγγίγματα. Το χαρακτηριστικό ύφος της Emerald Fennell είναι παρόν: χλιδάτη κινηματογράφηση, συναισθηματικά φορτισμένες σκηνές και η γνώριμη πρόκλησή της, στοιχεία που, χωρίς έκπληξη, προκάλεσαν ενθουσιασμό αλλά και, από κάποιους, ειρωνικά σχόλια στο διαδίκτυο.

Οπτικά, το τρέιλερ απομακρύνεται ριζικά από τις προηγούμενες, πιο «συγκρατημένες» διασκευές. Η σύγχρονη ματιά και το pop soundtrack εντείνουν ακόμη περισσότερο τον διχασμό: οι φανατικοί υποστηρικτές του βιβλίου θεωρούν ότι οι γυαλιστερές, στυλιζαρισμένες πινελιές αφαιρούν τη γοτθική ουσία του μυθιστορήματος.

Το ζήτημα της φυλετικής ταυτότητας

Το μεγαλύτερο κύμα αντιδράσεων αφορά την επιλογή του Jacob Elordi στον ρόλο του Heathcliff. Στο μυθιστόρημα, η Emily Brontë τον περιγράφει ως «σκουρόχρωμο τσιγγάνο με μαύρα μάτια». Ο Michael Stewart, διευθυντής του Brontë Writing Center στη Βρετανία, δήλωσε στην Telegraph: «Η πρόθεση της Emily ήταν να παρουσιάσει τον Heathcliff είτε ως μαύρο είτε ως μιγά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία στο κείμενο που το αποδεικνύουν». Ωστόσο, στη νέα ταινία ο απόκληρος Heathcliff είναι ξεκάθαρα λευκός και μοιάζει βγαλμένος από διαφήμιση πολυτελείας. Στο μυθιστόρημα της Emily Brontë, η αμφίσημη, μη λευκή ταυτότητα του Heathcliff αποτελεί βασικό στοιχείο της πλοκής, καθώς καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο τον αντιμετωπίζει η κοινωνία.

Οι αντιδράσεις στο διαδίκτυο

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι επικριτές υπήρξαν δηκτικοί. Ένας χρήστης του X έγραψε: «Η Emerald Fennell ξεπλένει την ταξική και φυλετική ετερότητα για να πουλήσει ένα λευκασμένο, σεξουαλικό ρομάντζο». Ένας άλλος σχολίασε: «Η Emily Brontë σηκώνεται από τον τάφο της αυτή τη στιγμή, γιατί μετέτρεψαν τα “Ανεμοδαρμένα Ύψη” σε “Fifty Shades of Heathcliff and Cathy”».

Η απάντηση των δημιουργών

Η casting director Kharmel Cochrane σχολίασε: «Σίγουρα θα υπάρξουν φανατικοί της αγγλικής λογοτεχνίας που δεν θα μείνουν ικανοποιημένοι με τη διασκευή της Emerald Fennell. Δεν χρειάζεται όμως να είσαι πιστός. Είναι απλώς ένα βιβλίο. Δεν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Είναι τέχνη».

Στο πλευρό του Jacob Elordi και της Margot Robbie βρίσκονται η Hong Chau ως Nelly Dean και ο Shazad Latif ως Edgar Linton. Η τραγουδίστρια Charli XCX έχει γράψει πρωτότυπα τραγούδια, ανάμεσά τους το «Everything is Romantic», που ακούγεται ήδη στο τρέιλερ. Η παραγωγή και η διανομή ανήκουν στην Warner Bros. Pictures, ενώ η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Φεβρουάριο.

Η νέα κινηματογραφική εκδοχή του μυθιστορήματος «Ανεμοδαρμένα Ύψη» δείχνει πως τα κλασικά έργα δεν παύουν να εμπνέουν, αλλά και να διχάζουν. Η Emerald Fennell προτείνει μια τολμηρή ανάγνωση της Emily Brontë, προκαλώντας συζητήσεις για την πιστότητα στο πρωτότυπο, την αναπαράσταση της εποχής και των χαρακτήρων, αλλά και τον έντονο αισθησιασμό. Είτε αγαπηθεί είτε απορριφθεί, η ταινία έχει ήδη πετύχει κάτι ουσιαστικό: να φέρει ξανά στο προσκήνιο το αθάνατο έργο της Emily Brontë και να το τοποθετήσει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου.

Κεντρική φωτογραφία: www.imdb.com

