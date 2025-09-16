Margot Robbie: Άλλη μια τολμηρή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί

Η Margot Robbie μαγνήτισε τα βλέμματα στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας της στη Νέα Υόρκη, με ένα τολμηρό ασπρόμαυρο φόρεμα

Η Margot Robbie συνέχισε το εντυπωσιακό σερί εμφανίσεών της τη Δευτέρα, στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey» στη Νέα Υόρκη. Η ηθοποιός εντυπωσίασε με ένα τολμηρό μαυρόασπρο φόρεμα που αναδείκνυε τη σιλουέτα της, μόλις λίγους μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού τον Οκτώβριο του 2024.

Το φόρεμα διέθετε βαθύ ντεκολτέ, εντυπωσιακά ανοίγματα και λευκό μπούστο κάτω από το μαύρο ύφασμα, ενώ η μακριά ουρά δημιουργούσε δραματικό εφέ, αποκαλύπτοντας παράλληλα τα μαύρα strappy πέδιλά της.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look με βραχιόλι από χρυσό με διαμάντι στο κέντρο από τη Lorraine Schwartz, συνδυάζοντάς το με σκουλαρίκια και δαχτυλίδια της ίδιας δημιουργού. Το κομψό updo και το έντονο lip color της έδιναν την απαραίτητη δόση glamour για την περίσταση.

Η εμφάνιση αυτή έρχεται λίγες μόνο ημέρες μετά την πρεμιέρα στο Λονδίνο, όπου η star μάγεψε με ένα see-through φόρεμα από τη συλλογή Armani Privé Spring/Summer 2025, διακοσμημένο με λαμπερές λεπτομέρειες.

Η 35χρονη έχει χτίσει φήμη ως fashion icon ήδη από την περιοδεία προώθησης της Barbie το 2023, όπου συχνά αναπαρήγαγε αυθεντικά outfits από τα αρχεία της κούκλας, προκαλώντας νοσταλγία και fashion buzz.

Μιλώντας στο περιοδικό Stellar, η Margot Robbie παραδέχτηκε πως, παρά την τεράστια επιτυχία της Barbie, δεν υπάρχουν σχέδια για sequel:

«Ένιωσα ότι η ταινία έφτασε στο απόλυτο δυναμικό της. Όλα όσα ονειρεύτηκα για εκείνη πραγματοποιήθηκαν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ικανοποιητικό από αυτό».

Το «A Big Bold Beautiful Journey» είναι η πρώτη ταινία της ηθοποιού μετά τη μητρότητα και τη βρίσκει ξανά μπροστά από τις κάμερες στο πλευρό του Colin Farrell. Η ίδια αποκάλυψε πως το εξαιρετικό σενάριο ήταν ο λόγος που επέστρεψε τόσο γρήγορα στη δουλειά: «Ήταν μαγικό, πρωτότυπο, ρομαντικό. Ήθελα πολύ να κάνω μια ερωτική ιστορία και πόσο μάλλον με τον Colin».

Μίλησε επίσης για τη ζωή με τον γιο της, λέγοντας πως είναι δύσκολο να αποτυπώσει κανείς με λόγια το συναίσθημα: «Αν μιλήσεις σε κάποιον που έχει παιδιά, δεν χρειάζεται να εξηγήσεις τίποτα, καταλαβαίνει. Αν δεν έχει, μάλλον ακούγεται βαρετό. Οπότε απλά λες: “Είναι το καλύτερο”».

Ο Colin Farrell, από την πλευρά του, συμφώνησε, τονίζοντας πως η πατρότητα είναι ο πιο σημαντικός του ρόλος: «Σημαίνει τα πάντα για μένα. Δεν θέλω να φορτώσω στα παιδιά μου το βάρος ότι είναι τα πάντα, αλλά είναι το πιο πολύτιμο κομμάτι της ζωής μου».

