To naked dress της Margot Robbie που άφησε ελάχιστα στη φαντασία

Η Margot Robbie αναδεικνύει την τέχνη του skin-baring στην πρεμιέρα του «A Big Bold Beautiful Journey» στο Λονδίνο

Η Margot Robbie δεν παίζει όταν πρόκειται για τολμηρές εμφανίσεις που αποκαλύπτουν δέρμα. Μετά την πρωινή της εμφάνιση με ένα vintage bullet bra του οίκου Mugler, η ηθοποιός έκλεψε ξανά τις εντυπώσεις το βράδυ στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα της νέας της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey» στο Λονδίνο.

Η ηθοποιός επέλεξε ένα εκπληκτικό couture κομμάτι από την Armani Privé συλλογή άνοιξη 2025. Το μπροστινό μέρος ήταν σχετικά μετριοπαθές τουλάχιστον για τα δεδομένα του naked dressing με μια διαφανή βάση καλυμμένη από ένα λαμπερό κέντημα.

Το πραγματικό σόου όμως ξεδιπλώθηκε στην πλάτη. Το halter neck φόρεμα έπεφτε μέχρι τη μέση και δένονταν με λεπτές spaghetti τιράντες αφήνοντας την πλάτη ολοκληρωτικά γυμνή.

Αξεσουάρ δεν υπήρχαν, καθώς η εικόνα ήταν ήδη πλήρης. Η Margot Robbie ολοκλήρωσε το look με διακριτικά σκουλαρίκια, ένα κομψό chignon και την χαρακτηριστική της λαμπερή επιδερμίδα δημιουργώντας έναν αρμονικό συνδυασμό μοντέρνας τόλμης και διαχρονικής κομψότητας.

Η αισθητική του skin-baring αποτελεί σήμα κατατεθέν της τα τελευταία χρόνια. Στην περιοδεία προώθησης της ταινίας «A Big Bold Beautiful Journey» η ηθοποιός έχει υιοθετήσει πλήρως αυτή τη στρατηγική. Στα τέλη Αυγούστου εμφανίστηκε με ένα nude illusion LBD από τη συλλογή resort 2026 της Stella McCartney ενώ νωρίτερα είχε επιλέξει ένα πλήρες nude σύνολο από τη συλλογή Lingerie του Mugler για το φθινόπωρο του 1998 αναδεικνύοντας την αγάπη της για ιστορικά και iconic κομμάτια της μόδας.

