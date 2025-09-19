Η Jessica Chastain και ο Ben Stiller στη νέα σειρά The Off Weeks

Μια σκοτεινή ιστορία αγάπης και οικογενειακής κρίσης από τον Michael Showalter και την Alissa Nutting φέρνει στην οθόνη την Jessica Chastain και τον Ben Stiller

Το Apple TV+ επενδύει ξανά σε μεγάλες συνεργασίες, αυτή τη φορά με δύο από τα πιο λαμπερά ονόματα του Χόλιγουντ. Ο Ben Stiller και η Jessica Chastain ενώνουν τις δυνάμεις τους στη νέα limited σειρά «The Off Weeks», που ήδη έχει πάρει το πράσινο φως και υπόσχεται να συνδυάσει δραματική ένταση με μια τολμηρή ιστορία έρωτα και προσωπικής αναζήτησης.

Η σειρά θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια και ακολουθεί τον καθηγητή δημιουργικής γραφής Gus Adler (Ben Stiller). Όταν το διαζύγιό του βυθίζει τη ζωή του στο χάος, προσπαθεί να διατηρήσει τις ισορροπίες στις «on weeks», όταν έχει την επιμέλεια των παιδιών του. Ωστόσο, στις «off weeks» του, παρασύρεται σε μια επικίνδυνη σχέση με τη Stella West (Jessica Chastain), μια μυστηριώδη γυναίκα, της οποίας η παρουσία απειλεί να τον φέρει σε μετωπική σύγκρουση με τις οικογενειακές του υποχρεώσεις.

Η Alissa Nutting («Made for Love», «Teenage Euthanasia») υπογράφει το σενάριο και ο Michael Showalter («The Shrink Next Door») αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία.

Με τη φρεσκάδα μιας νέας τηλεοπτικής ιστορίας και τη βαρύτητα δύο διεθνών αστέρων, η σειρά «The Off Weeks» φιλοδοξεί να καθηλώσει το κοινό, ισορροπώντας ανάμεσα στο οικογενειακό δράμα και σε έναν έρωτα που μπορεί να αποδειχθεί μοιραίος.

