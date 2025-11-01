MadWalk 2025 by Τhree Cents
Living 01.11.2025

Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal

Στο σφυρί του οίκου Christie’s η πρώτη μηχανή υπολογισμού, μια Πασκαλίνα που επινόησε ο Blaise Pascal (1623 – 1662) το 1642, όταν ήταν μόλις 19 ετών
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Στις 19 Νοεμβρίου, στο Παρίσι, ο οίκος δημοπρασιών Christie’s θα παρουσιάσει ένα εξαιρετικά σπάνιο κομμάτι της ιστορίας των επιστημών: μία Πασκαλίνα, την πρώτη μηχανή υπολογισμού που επινόησε ο Blaise Pascal (1623 – 1662) το 1642, όταν ήταν μόλις 19 ετών. Πρόκειται για ένα από τα εννέα σωζόμενα αντίγραφα της ιστορικής αυτής αριθμομηχανής, ένα από τα πρώτα τεχνολογικά επιτεύγματα που επιχείρησε να αντικαταστήσει τη νοητική εργασία με μηχανική ακρίβεια.

Όπως εξηγεί η Briséis Leenhardt, υπεύθυνη επικοινωνίας του οίκου Christie’s, «ο πρωταρχικός στόχος του Blaise Pascal ήταν να βοηθήσει τον πατέρα του, Étienne Pascal, πρόεδρο της δικαστικής αρχής της Νορμανδίας, να οργανώσει καλύτερα τη διαχείριση των φορολογικών εσόδων». Η Πασκαλίνα μπορούσε να προσθέτει, να αφαιρεί, να πολλαπλασιάζει και να διαιρεί μέσω ενός έξυπνου μηχανισμού οδοντωτών τροχών και αυτόματης μεταφοράς των δεκάδων. «Δεν πρόκειται απλώς για ένα αντικείμενο», τονίζει η Leenhardt, «αλλά για έναν σταθμό στην ιστορία της επιστήμης, την πρώτη απόπειρα να υποκατασταθεί η ανθρώπινη σκέψη από μηχανική λειτουργία. Είναι το σημαντικότερο επιστημονικό όργανο που έχει τεθεί ποτέ σε δημοπρασία».

Από τη δεκαετία του 1640, ο Blaise Pascal δημιούργησε περίπου είκοσι Πασκαλίνες, από τις οποίες μόνο εννέα έχουν διασωθεί. Όλες φυλάσσονται σήμερα σε μουσεία και πανεπιστήμια της Ευρώπης, δύο εξ αυτών στην πόλη Clermont-Ferrand, γενέτειρα του κορυφαίου φιλοσόφου.

Ο οίκος Christie’s επιβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο κομμάτι που προέρχεται από ιδιωτική συλλογή, είναι πραγματικά ξεχωριστό γιατί είναι η μόνη Πασκαλίνα που έχει σχεδιαστεί για μετρήσεις αποστάσεων, γνωστές ως arpentage.

Ο Blaise Pascal εμπνεύστηκε τον μηχανισμό της αυτόματης μεταφοράς δεκάδων από τα συστήματα ωρολογοποιίας της εποχής. Είναι μια εφεύρεση εξαιρετικά προχωρημένη, σχεδόν αδιανόητη για τα μέσα του 17ου αιώνα. Η τιμή εκκίνησης του αντικειμένου υπολογίζεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι ειδικοί δεν αποκλείουν να εκτοξευθεί πολύ υψηλότερα, καθώς πρόκειται για ένα από τα πιο εμβληματικά δείγματα της πρώιμης μηχανικής ευφυΐας. «Δυστυχώς, η Πασκαλίνα είναι εκτός των οικονομικών δυνατοτήτων των μουσείων του Clermont-Ferrand», παραδέχεται η Cécile Dupré. «Ελπίζουμε όμως να αποκτηθεί από ένα δημόσιο ίδρυμα, ώστε να μπορεί να εκτεθεί στο κοινό».

Πριν από τη δημοπρασία, η ιστορική αριθμομηχανή θα ταξιδέψει ανά τον κόσμο: θα παρουσιαστεί στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη και στο Χονγκ Κονγκ, προσελκύοντας το ενδιαφέρον συλλεκτών και επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Σχεδόν τέσσερις αιώνες μετά την επινόησή της, η Πασκαλίνα του Blaise Pascal παραμένει σύμβολο του ανθρώπινου οράματος και της επιστημονικής περιέργειας.

Σε μια εποχή όπου οι υπολογιστές έχουν γίνει προέκταση του νου, η δημοπρασία αυτής της «πρώτης μηχανής σκέψης» δεν είναι απλώς μια εμπορική πράξη, αλλά μια υπενθύμιση ότι κάθε τεχνολογική επανάσταση ξεκινά πάντα από μια ιδέα, και από έναν άνθρωπο που τόλμησε να την κάνει πραγματικότητα.

Φωτογραφίες: www.christies.com

