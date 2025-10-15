Χορός πολλών εκατομμυρίων για τη θρυλική κιθάρα του Eddie Van Halen

Η ηλεκτρική κιθάρα Kramer του 1982 με την οποία ο Eddie Van Halen έγραψε ιστορία στη ροκ μουσική βγαίνει στο σφυρί από τον οίκο δημοπρασιών Sotheby’s στη Νέα Υόρκη στις 24 Οκτωβρίου. Η κιθάρα έχει προκαλέσει διεθνές ενδιαφέρον με τον οίκο να εκτιμά ότι το εμβληματικό οργάνο θα πωληθεί για 3 εκατομμυρία δολαρία. Η κιθάρα που σημάδεψε τις ζωντανές εμφανίσεις του κιθαρίστα με τους Van Halen στις αρχές της δεκαετίας του 1980 θεωρείται πλέον συλλεκτικό αντικείμενο παγκόσμιας μουσικής κληρονομιάς. Η ηλεκτρική κιθάρα Kramer του 1982 βασίζεται στο θρυλικό σχέδιο «Frankenstein» του Eddie Van Halen, το οποίο ο ίδιος είχε εξελίξει προσωπικά συνδυάζοντας εξαρτήματα από διαφορετικές κιθάρες για να δημιουργήσει τον μοναδικό του ήχο.

Διάβασε επίσης: Το πορτραίτο με τον κεραυνό του David Bowie ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο σφυρί

Ιστορικό κειμήλιο

Η Kramer, με τα χαρακτηριστικά κόκκινα, λευκά και μαύρα σχέδια, πέρασε στην κατοχή του Eddie Van Halen το 1982. Ο θρυλικός μουσικός την χρησιμοποίησε εκτενώς στις συναυλίες του εκείνη την περίοδο, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της μεγάλης περιοδείας των Van Halen στη Νότια Αμερική, με εμφανίσεις στη Βενεζουέλα, στη Βραζιλία και στην Αργεντινή. Ήταν η εποχή που ο Eddie Van Halen καθιέρωσε τη φήμη του ως ένας από τους πιο καινοτόμους και επιδραστικούς κιθαρίστες στην ιστορία του σκληρού ροκ, αλλάζοντας οριστικά τον ήχο του οργάνου και επηρεάζοντας γενιές μουσικών. Η κιθάρα δεν αποτελεί όμως μόνο ένα σύμβολο της δημιουργικής πορείας του Eddie Van Halen, αλλά έχει και πρόσθετη ιστορική αξία. Αυτό διότι μετά την περίοδο των περιοδειών, ο Eddie Van Halen χάρισε την κιθάρα σε στενό φίλο του και τεχνικό κιθάρων Robin «Rudy» Leiren, ο οποίος αργότερα την πούλησε στον Mick Mars, πρώην κιθαρίστα και συνιδρυτή των Mötley Crüe. Ο Mick Mars χρησιμοποίησε το ίδιο όργανο για τις ηχογραφήσεις του άλμπουμ «Dr. Feelgood» το 1989, του πιο εμπορικά επιτυχημένου άλμπουμ της μπάντας, το οποίο περιλάμβανε το τραγούδι «Slice of Your Pie».

Στην κατοχή και του Mick Mars

Ο Ian Ferreyra de Bone, διευθύνων σύμβουλος της διεύθυνσης πολυτελών αντικειμένων του οίκου Sotheby’s, δήλωσε για τη σπουδαιότητα του οργάνου ότι «αυτή η κιθάρα συνδέει δύο κορυφαίες μορφές του heavy metal, τον Eddie Van Halen και τον Mick Mars. Ο συνδυασμός της χειροποίητης κατασκευής της και της απίστευτης ιστορίας της την καθιστά πραγματικό συλλεκτικό θησαυρό». Η πώληση θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη, στο πλαίσιο της «Grails Week», ενός θεσμού του οίκου Sotheby’s που παρουσιάζει μοναδικά αντικείμενα από τον χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της ποπ κουλτούρας. Η δημοπρασία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αντίστοιχων πωλήσεων που αναδεικνύουν τη διαχρονική αξία των μουσικών οργάνων ως αντικειμένων υψηλής συλλεκτικής σημασίας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που κιθάρα του Eddie Van Halen προκαλεί έντονο ενδιαφέρον σε διεθνή δημοπρασία και τρελαίνει το σφυρί. Τον Απρίλιο του 2023, μία ακόμη ηλεκτρική κιθάρα του, η οποία εμφανίστηκε στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Hot for Teacher» των Van Halen, πωλήθηκε στη Νέα Υόρκη έναντι 3.932.000 δολαρίων.

Στους κορυφαίους κιθαρίστες όλων των εποχών

Ο Eddie Van Halen, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2020 σε ηλικία 65 ετών ύστερα από μάχη με τον καρκίνο, συνεχίζει να θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς κιθαρίστες όλων των εποχών. Η τεχνική του, το περίφημο tapping που καθιέρωσε και ο εκρηκτικός του ήχος επηρέασαν γενιές μουσικών. Το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε τέταρτο στη λίστα με τους μεγαλύτερους κιθαρίστες στην ιστορία της μουσικής. Στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Jimi Hendrix, στη δεύτερη ο Chuck Berry και ο Jimmy Page των Led Zeppelin στην τρίτη.

Η δημοπράτηση της κιθάρας δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική πράξη αλλά ένα πολιτισμικό γεγονός που αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για έναν καλλιτέχνη που καθόρισε τον ήχο και την αισθητική μιας ολόκληρης εποχής. Το όργανο αυτό δεν είναι απλώς ξύλο και μέταλλο, αλλά σύμβολο της λατρείας της ροκ για το πάθος, την τεχνική υπέρβαση και την ασταμάτητη δημιουργία.

Διάβασε επίσης: 1,65 εκατομύρια έπιασε στο σφυρί μέρος της συλλογής του Guillermo del Toro