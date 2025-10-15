MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 15.10.2025

Ο Usher γράφει ιστορία στη σκηνή και τιμάται ως Legend of Live από το Billboard

Η βράβευση έρχεται ως επιστέγασμα της εκρηκτικής χρονιάς του Usher, ο οποίος κατέκτησε τη διεθνή μουσική σκηνή με την περιοδεία «Past Present Future Tour»
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Usher, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, πρόκειται να τιμηθεί με τον τίτλο «Legend of Live» στο Billboard Live Music Summit 2025, μια διάκριση που αναγνωρίζει καλλιτέχνες με διαχρονική πορεία στις ζωντανές εμφανίσεις. Η ανακοίνωση έγινε από το Billboard την Τρίτη 13 Οκτωβρίου, ημερομηνία που συνέπεσε με τα γενέθλια του διάσημου τραγουδιστή.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου και η τιμητική βράβευση έρχεται ως επιστέγασμα της εκρηκτικής χρονιάς του Usher, ο οποίος κατέκτησε ξανά τη διεθνή σκηνή με την περιοδεία «Past Present Future Tour». Η περιοδεία ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2024 στην Ουάσινγκτον και ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία την άνοιξη του 2025 στο Λονδίνο, αριθμώντας συνολικά 83 συναυλίες σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Janet Jackson θα τιμηθεί με το ICON Award

Πριν από αυτό το παγκόσμιο εγχείρημα, ο Usher έκανε αισθητή τη δύναμη της παρουσίασής του στο Λας Βέγκας, όπου πρωταγωνίστησε στο ημίχρονο του Super Bowl 2024, στο Allegiant Stadium. Στην ίδια πόλη πραγματοποίησε και δύο εντυπωσιακές μόνιμες εμφανίσεις μεταξύ 2021 και 2023, δίνοντας 120 συναυλίες στο Colosseum και στο Park MGM, μετατρέποντας τη λεγόμενη «Αμαρτωλή Πόλη» σε διεθνές κέντρο αναφοράς για το R&B.

Usher Billboard
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η τελετή βράβευσης του Usher επιβεβαιώνει το εμβληματικό του status ως καλλιτέχνης που επαναπροσδιόρισε την έννοια της σκηνικής παρουσίας, συνδέοντας τη δύναμη της φωνής με την επιβλητική χορογραφία και το συναυλιακό θέαμα υψηλών προδιαγραφών.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift συνέθλιψε κάθε προηγούμενο ρεκόρ με το Showgirl

 

