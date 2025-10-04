1,65 εκατομύρια έπιασε στο σφυρί μέρος της συλλογής του Guillermo del Toro

Ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης, Guillermo del Toro, δημοπράτησε αντικείμενα και έργα τέχνης που συγκέντρωνε επί δεκαετίες και αποτελούν μέρος της «Bleak House» συλλογής του

Η συλλογή ενός καλλιτέχνη είναι πάντα ένας καθρέφτης του εσωτερικού του κόσμου. Στην περίπτωση του Guillermo del Toro, η συλλογή αυτή είναι ένα σύμπαν ολόκληρο, γεμάτο τέρατα, μύθους, κόμικς, κινηματογραφικά αντικείμενα και έργα τέχνης που συνομιλούν με τις σκοτεινές και φαντασμαγορικές του εμμονές. Την περασμένη εβδομάδα, για πρώτη φορά, μέρος αυτής της συλλογής, γνωστής ως «Bleak House», βγήκε σε δημοπρασία από τον οίκο Heritage Auctions. Το αποτέλεσμα; Ένα εντυπωσιακό ποσό 1,65 εκατομμυρίων δολαρίων, που κατέστησε τη δημοπρασία σημείο αναφοράς, ενώ ταυτόχρονα έσπασε ρεκόρ για τον Ελβετό καλλιτέχνη H.R. Giger.

Διάβασε επίσης: Το πορτραίτο με τον κεραυνό του David Bowie ετοιμάζεται να γράψει ιστορία στο σφυρί

Έργα τέχνης με ιστορία

Στα highlights της δημοπρασίας ξεχώρισαν σπάνια έργα του Bernie Wrightson. Το αυθεντικό του έργο για το εξώφυλλο του άλμπουμ «Dead Ringer» του Meat Loaf (1981) πουλήθηκε για 167.000 δολάρια, ενώ μία πλάκα από την εικονογράφηση του μυθιστορήματος «Frankenstein» της Mary Shelley άγγιξε το εντυπωσιακό ποσό των 250.000 δολαρίων. Έργο του Mike Mignola για το «Hellboy: Seed of Destruction» (1994) άλλαξε χέρια για 51.250 δολάρια.

Την κορυφή όλων, ωστόσο, κατέκτησε ένας πίνακας του H.R. Giger από το ανολοκλήρωτο πρότζεκτ «The Tourist», ο οποίος πουλήθηκε για 325.000 δολάρια, τιμή που αποτελεί νέο ρεκόρ δημοπρασίας για τον θρυλικό δημιουργό του «Alien».

Οι κινηματογραφικοί θησαυροί

Η συλλογή περιλάμβανε και εμβληματικά αντικείμενα από ταινίες του Guillermo del Toro. Μια μακέτα από πηλό για τον Amphibian Man από το «The Shape of Water» (2017) πουλήθηκε για 6.250 δολάρια, ενώ το δερμάτινο παλτό που φορούσε ο Ron Perlman στο «Hellboy» (2004) απέσπασε 50.000 δολάρια. Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η τιμή των στολών πιλότων από το «Pacific Rim» (2013) οι οποίες πουλήθηκαν για 75.000 δολάρια έκαστη.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του οίκου, Joe Maddalena, σχολίασε: «Αυτά δεν ήταν απλώς αντικείμενα ή ενθύμια. Είναι το δημιουργικό DNA ενός από τους πιο οραματιστές αφηγητές του κινηματογράφου. Η ανταπόκριση των συλλεκτών δείχνει πόσο βαθιά αγγίζει η φαντασία του Guillermo τον κόσμο». Ήδη προγραμματίζονται δύο ακόμη γύροι της δημοπρασίας, την άνοιξη και τον χειμώνα του 2026.

Μια συλλογή τεράτων και μύθων

Η «Bleak House» συλλογή του Guillermo del Toro είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή συλλογή. Με περισσότερα από 10.000 αντικείμενα, από πίνακες τρόμου και μακέτες τεράτων μέχρι σπάνια βιβλία για τον αποκρυφισμό, η συλλογή θα μπορούσε να γεμίσει ένα ολόκληρο σπίτι στο Λος Άντζελες. Το 2017, περίπου 500 αντικείμενα παρουσιάστηκαν στο κοινό στην έκθεση «Guillermo del Toro: At Home with Monsters» στο μουσείο LACMA, χαρίζοντας μια πρώτη γεύση της συλλογής.

Ο Guillermo del Toro αντιμετωπίζει το φανταστικό, το τρομακτικό και το μακάβριο με έναν τρόπο που ξεπερνά την απλή διασκέδαση. «Για μένα, τα τέρατα, η φαντασία και όλα αυτά είναι απόλυτα σοβαρά. Ποτέ δεν τα αντιμετωπίζω επιπόλαια», έχει δηλώσει.

Η πρόσφατη εμπειρία των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες, που απείλησαν τμήματα της συλλογής του, τον έκανε να συνειδητοποιήσει τη σημασία του να μοιράζεται τα έργα αυτά με άλλους: «Αυτή η κατάσταση με έκανε να καταλάβω το αδύνατο μέγεθος της συλλογής και την ευθύνη να μοιραστώ αυτόν τον θησαυρό με όσους μπορούν να τον προστατεύσουν για τις επόμενες γενιές».

Το σκοτάδι που φωτίζει

Η συλλογή του Guillermo del Toro δεν είναι απλώς μια παράθεση αντικειμένων, αλλά ένα ταξίδι στον τρόπο με τον οποίο η φαντασία, το μακάβριο και η τέχνη συνυφαίνονται για να γεννήσουν κινηματογραφικά αριστουργήματα όπως το «Pan’s Labyrinth» (2006) και το «The Shape of Water» (2017). Η δημοπρασία δεν σηματοδοτεί το τέλος της «Bleak House», αλλά την αρχή μιας νέας φάσης: το πέρασμα των αντικειμένων σε άλλα χέρια, εκεί όπου θα συνεχίσουν να εμπνέουν. Γιατί, όπως αποδεικνύει ξανά ο Guillermo del Toro, ακόμη και τα τέρατα, τα σκιερά δωμάτια και τα παράξενα αντικείμενα μπορούν να γίνουν φάροι δημιουργικότητας και ομορφιάς.

Διάβασε επίσης: Τιμές ρεκόρ στη δημοπρασία των Bonhams με αντικείμενα του Downton Abbey