Στον Jim Carrey θα απονεμηθεί φέτος το Τιμητικό César

Ο Jim Carrey θα παραλάβει το μεγάλο βραβείο στη 51η τελετή των Βραβείων César που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου στο Παρίσι

Υπάρχουν καλλιτέχνες που δεν χρειάζονται καμία εισαγωγή, τα πρόσωπά τους είναι συνυφασμένα με ολόκληρες εποχές, οι ρόλοι τους έχουν γίνει κομμάτι της ποπ κουλτούρας και η φωνή τους αντηχεί μέσα από ατάκες που πέρασαν στην ιστορία του σινεμά. Ένας από αυτούς είναι ο Jim Carrey. Ο άνθρωπος που έφερε την κωμωδία σε νέα ύψη, αλλά και απέδειξε πως μπορεί να συγκινήσει βαθιά με τις δραματικές του ερμηνείες, θα λάβει Τιμητικό Βραβείο César στην 51η τελετή απονομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Φεβρουαρίου στο Παρίσι.

Μια διάκριση που τον εντάσσει στους κορυφαίους

Το Τιμητικό Βραβείο César, το οποίο απονέμεται σε προσωπικότητες για τη συνολική τους προσφορά στον κινηματογράφο, έχει απονεμηθεί στο παρελθόν σε κορυφαία ονόματα, όπως η Julia Roberts, ο David Fincher, ο Christopher Nolan, η Cate Blanchett, η Penélope Cruz, ο Robert Redford και ο George Clooney. Η ένταξη του Jim Carrey σε αυτήν τη λαμπρή λίστα αποτελεί αναγνώριση της μακράς του πορείας και της ανεξίτηλης σφραγίδας του στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Γαλλία τιμά τον Jim Carrey. Το 2010 είχε ήδη παραλάβει το μετάλλιο του Τάγματος Τεχνών και Γραμμάτων από τον τότε υπουργό Πολιτισμού Frédéric Mitterrand, για τη συμβολή του στην τέχνη και στον κινηματογράφο.

Από το stand-up στην παγκόσμια δόξα

Γεννημένος στον Καναδά, ο Jim Carrey ξεκίνησε την καριέρα του στη σκηνή του stand-up comedy και σύντομα πέρασε στην τηλεόραση, κερδίζοντας την προσοχή του κοινού με τη σειρά «In Living Color». Το 1994 ήταν η χρονιά-ορόσημο που τον εκτόξευσε στη μεγάλη οθόνη, με τις ταινίες «Ace Ventura: Pet Detective», «The Mask» και «Dumb and Dumber». «Σε αυτές τις ταινίες δημιουργεί εκρηκτικούς, αχαλίνωτους και αλησμόνητους χαρακτήρες που έγιναν βασικό κομμάτι της ποπ κουλτούρας», σημείωσε η Ακαδημία César.

Ο δραματικός Jim Carrey

Παρότι το κοινό τον αγάπησε ως κωμικό, ο Jim Carrey απέδειξε ότι είναι εξίσου ικανός στο δράμα. Οι ερμηνείες του στις ταινίες «The Truman Show», «Eternal Sunshine of the Spotless Mind» και «Man on the Moon» τού χάρισαν δύο Χρυσές Σφαίρες Α’ Ανδρικού Ρόλου και επιβεβαίωσαν τη μοναδική του ικανότητα να κινείται με ευκολία ανάμεσα σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη.

«Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από εξαιρετική ευελιξία: στον κινηματογράφο εναλλάσσεται ανάμεσα σε blockbusters και ταινίες σημαντικών δημιουργών, ενώ στην τηλεόραση, η συγκινητική και ευαίσθητη ερμηνεία του στη σειρά του Showtime “Kidding” επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά το εύρος του ταλέντου του», ανέφερε η Ακαδημία.

Πέρα από τον κινηματογράφο

Ο Jim Carrey δεν είναι μόνο ηθοποιός. Έχει παρουσιάσει έργα του ως εικαστικός σε διεθνείς εκθέσεις, έχει γράψει άρθρα σε περιοδικά και έχει κυκλοφορήσει το βιβλίο «Memoirs and Misinformation», που έγινε μπεστ σέλερ στους New York Times. Επιπλέον, υπήρξε το επίκεντρο του ντοκιμαντέρ «Jim & Andy: The Great Beyond», που προτάθηκε για Emmy. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό «Olympia Theater» και θα μεταδοθεί από το Canal+, τον σταθερό συνεργάτη των César Awards. Εκεί, μπροστά σε μια αίθουσα γεμάτη από δημιουργούς, ηθοποιούς και λάτρεις του κινηματογράφου, ο Jim Carrey θα λάβει το βραβείο που αναγνωρίζει όσα έχει χαρίσει στην τέχνη και στο κοινό του.

