Σπουδαίο βραβείο θα σηκώσει ο Peso Pluma στα Billboard Latin Music Awards 2025

Η λατινοαμερικανική μουσική σκηνή ετοιμάζεται να τιμήσει έναν από τους πιο ανατρεπτικούς καλλιτέχνες της εποχής μας. Ο Peso Pluma, ο αστέρας από το Μεξικό που έχει καταφέρει να φέρει τη música mexicana στο παγκόσμιο προσκήνιο, θα τιμηθεί με το πρώτο «Billboard Vanguard Award» στα Billboard Latin Music Awards 2025, τα οποία θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο James L. Knight Center του Μαϊάμι. Ο καλλιτέχνης, εκτός από την παραλαβή του βραβείου του, θα ανέβει και στη σκηνή της διοργάνωσης με μια πολυαναμενόμενη εμφάνιση.

Σύμφωνα με τη διοργάνωση, το «Billboard Vanguard Award» απονέμεται σε καλλιτέχνες που «τολμούν να ξεπεράσουν τα συμβατικά όρια» και που, μέσα από το ταλέντο τους, εμπνέουν, καινοτομούν και ανοίγουν νέους δρόμους στη μουσική. Η διάκριση γιορτάζει τους δημιουργούς που σπάνε τα στεγανά, επαναπροσδιορίζουν τα πρότυπα και αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στη βιομηχανία.

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε o star που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026

Ο Peso Pluma δήλωσε: «Το να τιμηθώ με το πρώτο “Billboard Vanguard Award” είναι ένα απίστευτο προνόμιο, γιατί σημαίνει ότι μπορώ να εκπροσωπώ τη χώρα μου σε μια παγκόσμια σκηνή και να αναδεικνύω το τεράστιο ταλέντο και την ομορφιά που έχει το Μεξικό να προσφέρει. Το να ηγείσαι ενός μουσικού είδους μπορεί να μοιάζει σαν βάρος, αλλά είναι και η μεγαλύτερη περηφάνια μου. Κουβαλώ τον λαό μου, τις ρίζες μου και τη σημαία μου σε κάθε μου βήμα, και ανυπομονώ να συνεχίσω να επαναστατώ στη μουσική δείχνοντας στον κόσμο την καρδιά του Μεξικού. Είμαι βαθιά ευγνώμων στο Billboard και στο Telemundo για αυτή την τιμή και για τη βοήθεια στο να ενισχυθεί η κουλτούρα μας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Γεννημένος στη Χαλίσκο του Μεξικού, ο Peso Pluma έχει ήδη καταφέρει να γράψει ιστορία. Με επιτυχίες όπως τα «Por Las Noches», «PRC» και «AMG», έχει σημειώσει 25 τραγούδια στο Top 10 του Billboard Hot Latin Songs και 33 κομμάτια στο Billboard Hot 100. Το 2024 κατέκτησε την τρίτη θέση στη λίστα Top Latin Artists, ενώ πρόσφατα έγινε ο πρώτος Μεξικανός πρεσβευτής του Council of Fashion Designers of America (CFDA) για την New York Fashion Week.

Η μεγάλη βραδιά

Τα Billboard Latin Music Awards 2025 θα μεταδοθούν ζωντανά από το Telemundo, ενώ θα είναι διαθέσιμα και μέσω της εφαρμογής Telemundo App και της πλατφόρμας Peacock. Εκτός από τον Peso Pluma, στη σκηνή θα εμφανιστούν και άλλοι κορυφαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Danny Ocean, ο Ozuna, η Olga Tañón, η Laura Pausini και ο Óscar Maydon. Η τελετή συμπίπτει με την Billboard Latin Music Week, που θα επιστρέψει στο Miami Beach από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου με ένα πλούσιο πρόγραμμα συζητήσεων και panels, στα οποία θα συμμετάσχουν ονόματα όπως η Kali Uchis, ο Daddy Yankee, ο Xavi, ο Guaynaa και ο Netón Vega.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Cardi B επιστρέφει στην κορυφή με το Am I the Drama?

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.