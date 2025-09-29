Η Cardi B επιστρέφει στην κορυφή με το Am I the Drama?

Το δεύτερο άλμπουμ της Cardi B κάνει ντεμπούτο στο No. 1 του Billboard 200 και ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη της περιοδεία μετά από έξι χρόνια

Η Cardi B ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τη μουσική με το θέαμα, και η νέα της δισκογραφική δουλειά αποδεικνύει ότι παραμένει μία από τις πιο ισχυρές παρουσίες στη hip hop σκηνή. Σχεδόν επτά χρόνια μετά το εμβληματικό «Invasion of Privacy», που της χάρισε την πρώτη της κορυφή στο Billboard 200, η ράπερ επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο δεύτερο άλμπουμ της, «Am I the Drama?», το οποίο έκανε θριαμβευτικό ντεμπούτο στο Νο. 1.

Σύμφωνα με στοιχεία της Luminate, το «Am I the Drama?» συγκέντρωσε 200.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας του. Το 24 κομματιών project σημείωσε 146 εκατομμύρια επίσημα streams, ενώ πούλησε 88.000 μονάδες, χάρη σε μια καμπάνια που εκμεταλλεύτηκε κάθε πιθανό φορμά: ψηφιακά downloads, διαφορετικές εκδόσεις σε βινύλιο και ακόμα και τις χιουμοριστικές «courtroom editions», εμπνευσμένες από τις πρόσφατες viral εμφανίσεις της Cardi B σε δικαστήριο.

Η ίδια δεν έμεινε αδρανής κατά τη διάρκεια της προώθησης. Επισκέφθηκε ανεξάρτητα δισκοπωλεία σε όλη τη χώρα, υπέγραψε αντίτυπα, φωτογραφήθηκε με θαυμαστές και δημιούργησε viral στιγμές. Παράλληλα, εμφανίστηκε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, μεταξύ των οποίων το «The Jennifer Hudson Show» και το podcast «Call Her Daddy» της Alex Cooper.

Από το «Invasion of Privacy» στο «Am I the Drama?»

Το 2018, το πρώτο της άλμπουμ «Invasion of Privacy» είχε καταγράψει την καλύτερη εβδομάδα πωλήσεων για R&B και hip hop άλμπουμ εκείνης της χρονιάς, με 255.000 ισοδύναμες μονάδες. Με το «Am I the Drama?», η Cardi B σημειώνει και πάλι ρεκόρ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη εβδομάδα για R&B/hip hop άλμπουμ από γυναίκα καλλιτέχνη μέσα στο 2025. Η ίδια δήλωσε ότι το project είναι «μια γιορτή αυθεντικότητας και αντοχής», προσθέτοντας: «Ήθελα να δημιουργήσω κάτι που θα μιλήσει για μένα σήμερα, όχι μόνο για το παρελθόν μου. Όλη αυτή η ενέργεια, όλη αυτή η αγάπη, βγαίνει σε αυτά τα τραγούδια».

Η «Little Miss Drama Tour»

Η επιτυχία του άλμπουμ θα συνοδευτεί από την πρώτη μεγάλη περιοδεία της Cardi B εδώ και έξι χρόνια. Η «Little Miss Drama Tour» θα ξεκινήσει στις 11 Φεβρουαρίου από το Acrisure Arena στην Καλιφόρνια και θα περιλαμβάνει περισσότερες από 30 στάσεις σε μεγάλες πόλεις, όπως το Λας Βέγκας, το Λος Άντζελες, το Βανκούβερ, το Σικάγο, η Νέα Υόρκη, το Τορόντο και η Φιλαδέλφεια, πριν ολοκληρωθεί στις 17 Απριλίου στην Ατλάντα.

Με το «Am I the Drama?», η Cardi B επιβεβαιώνει ότι παραμένει μια αδιαμφισβήτητη δύναμη στη μουσική βιομηχανία. Με νούμερα που ξεπερνούν κάθε προσδοκία, δημιουργικό marketing και μια περιοδεία που υπόσχεται να καθηλώσει, η ράπερ αποδεικνύει πως ξέρει να μετατρέπει την κάθε της κίνηση σε πολιτιστικό γεγονός.

