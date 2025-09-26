Η Cardi B λανσάρει bonus track και φουντώνει τη κόντρα με την Ice Spice (video)

Η Cardi B χαρίζει μια απρόσμενη έκπληξη στους θαυμαστές της με την κυκλοφορία ενός νέου κομματιού, μέσα από την ειδική έκδοση του «Am I the Drama?»

Η Cardi B ξέρει καλά πώς να κρατά τους θαυμαστές της σε εγρήγορση. Μόλις τέσσερις ημέρες μετά την κυκλοφορία του πολυσυζητημένου άλμπουμ «Am I the Drama?», η βραβευμένη με Grammy ράπερ παρουσίασε το bonus track «Don’t Do Too Much». Το τραγούδι, με παραγωγή που συνδυάζει drill 808s και Jersey club ρυθμούς, δείχνει την καλλιτέχνιδα να πειραματίζεται με νέα μουσικά μονοπάτια, ενώ παράλληλα στέλνει αιχμηρά μηνύματα σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο. Οι στίχοι του «Don’t Do Too Much» έχουν ήδη προκαλέσει σχόλια: «Έβαλα τον πρώην μου σε blunt, όλους τους πρώην μου σε blunt, ε; Όλες οι γυναίκες μου είναι classy, όλες οι bitches μου είναι…», ραπάρει, με μια ξεκάθαρη αιχμή προς τον Offset.

Η προσέγγιση αυτή, που θυμίζει σε σημεία το στιλ της Ice Spice, έδωσε αφορμή για νέες φήμες ανταγωνισμού ανάμεσα στις δύο ράπερ. Οι θαυμαστές μιλούν εδώ και μήνες για έναν υπόγειο ανταγωνισμό ανάμεσα στην Cardi B και την Ice Spice. Η ένταση φούντωσε όταν, στο τραγούδι «BB Belt», η Ice Spice ραπάρει: «Πήρα τη θέση της», μια φράση που πολλοί θεώρησαν άμεση αναφορά στην Cardi B.

Η Cardi B, από την πλευρά της, φαίνεται να απάντησε στο κομμάτι «Magnet» του άλμπουμ «Am I the Drama?», με στίχο που έγινε viral: «Slow-face b—h, ποια θέση είναι αυτή που παίρνεις; Η δική μου θέση είναι για πάντα».

Η μουσική αντιπαράθεση αυτή έχει δώσει τροφή στα social media, με φανς και των δύο πλευρών να ερμηνεύουν τους στίχους ως «σπόντες» που επιβεβαιώνουν τον καλλιτεχνικό ανταγωνισμό.

Το «Am I the Drama?» αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά της Cardi B μετά το «Invasion of Privacy» του 2018, και ήδη αναμένεται να διεκδικήσει την κορυφή του Billboard 200 για δεύτερη φορά.

