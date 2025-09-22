Η Cardi B κατέκτησε Ρεκόρ Γκίνες – Η επίσημη ανακοίνωση

Ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες παραδόσεις με drone μέσα σε μία ώρα, με σκοπό την προώθηση του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Am I the Drama?» κατέκτησε η Cardi B, η οποία και συνεργάστηκε με την εταιρεία drone Wing και τη Walmart.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, 176 αντίτυπα του νέου άλμπουμ της «Am I the Drama?» παραδόθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας.
Διάβασε επίσης: Η μεγάλη επιστροφή της Cardi B με το «Am I the Drama?» και συνεργασίες-έκπληξη
Οι θαυμαστές που συμμετείχαν στην καμπάνια έλαβαν στην πόρτα τους τα υπογεγραμμένα αντίτυπα, τα οποία στάλθηκαν από το Walmart και παραδόθηκαν από τα drones της Wing.
Congratulations @iamcardib https://t.co/bfZ06QRIU7
— Guinness World Records (@GWR) September 19, 2025
Σε ανάρτηση του επίσημου λογαριαμού των Guinness World Records στο Χ, αναφέρεται: «Περισσότερες παραδόσεις με UAV drones σε μία ώρα: 176, από σε πολλαπλές τοποθεσίες στην περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, Τέξας, ΗΠΑ».
Διάβασε επίσης: Cardi B: Περιμένει το τέταρτο παιδί της με τον Stefon Diggs
Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.