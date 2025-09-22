Celeb News 22.09.2025

Η Cardi B κατέκτησε Ρεκόρ Γκίνες - Η επίσημη ανακοίνωση
Η ανάρτηση του επίσημου λογαριαμού των Guinness World Records στο Χ για την τραγουδίστρια
Ρεκόρ Γκίνες για τις περισσότερες παραδόσεις με drone μέσα σε μία ώρα, με σκοπό την προώθηση του νέου της άλμπουμ με τίτλο «Am I the Drama?» κατέκτησε η Cardi B, η οποία και συνεργάστηκε με την εταιρεία drone Wing και τη Walmart.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου, 176 αντίτυπα του νέου άλμπουμ της «Am I the Drama?» παραδόθηκαν σε ολόκληρη την περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, στο πλαίσιο προωθητικής ενέργειας.

Οι θαυμαστές που συμμετείχαν στην καμπάνια έλαβαν στην πόρτα τους τα υπογεγραμμένα αντίτυπα, τα οποία στάλθηκαν από το Walmart και παραδόθηκαν από τα drones της Wing.

Σε ανάρτηση του επίσημου λογαριαμού των Guinness World Records στο Χ, αναφέρεται: «Περισσότερες παραδόσεις με UAV drones σε μία ώρα: 176, από σε πολλαπλές τοποθεσίες στην περιοχή Ντάλας–Φορτ Γουόρθ, Τέξας, ΗΠΑ».

