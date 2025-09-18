Η Cardi B περιμένει το τέταρτο παιδί της με τον Stefon Diggs και μιλά για τα συναισθήματά της, την οικογένεια και τη νέα φάση της ζωής της

Η Cardi B, η διάσημη ράπερ και τραγουδίστρια, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι περιμένει το τέταρτο παιδί της, το οποίο θα είναι το πρώτο με τον σύντροφό της, Stefon Diggs, ευρέως γνωστός για την καριέρα του στο NFL. Η είδηση αυτή ήρθε ως έκπληξη για πολλούς, καθώς η ίδια έχει ήδη τρία παιδιά από τον πρώην σύζυγό της, Offset.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, η Cardi B εμφανίστηκε στην εκπομπή CBS Mornings, όπου μίλησε για την εγκυμοσύνη της, την επερχόμενη περιοδεία της και τη νέα της βήματα στη μουσική. Ανακοίνωσε ότι περιμένει το τέταρτο παιδί της με τον Stefon Diggs, επισημαίνοντας τη στήριξη και την ενθάρρυνση που λαμβάνει από εκείνον. Η ίδια δήλωσε ότι νιώθει «δυνατή» και «ευτυχισμένη» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου της ζωής της.

Η Cardi B και ο Stefon Diggs είναι ζευγάρι από τον Οκτώβριο του 2024, και η σχέση τους έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης και των θαυμαστών. Ο Diggs, ο οποίος έχει μια κόρη από προηγούμενη σχέση, έχει εκφράσει τη στήριξή του στην καριέρα της Cardi B και την προσωπική τους ζωή.

Νέα μουσική και περιοδεία

Η Cardi B ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Am I the Drama?», το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Σεπτεμβρίου. Επιπλέον, ανακοίνωσε την πρώτη της arena περιοδεία, με τίτλο «Little Miss Drama», η οποία θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 2026. Η περιοδεία αυτή αναμένεται να προσελκύσει πλήθη θαυμαστών και να ενισχύσει περαιτέρω τη δημοτικότητά της.

Η νέα φάση της ζωής της

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της Cardi B σηματοδοτεί μια νέα φάση στη ζωή της, συνδυάζοντας την προσωπική της ευτυχία με την επαγγελματική της επιτυχία. Με την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ και την επικείμενη περιοδεία, οι θαυμαστές της αναμένουν με ανυπομονησία τα επόμενα βήματα της καλλιτέχνιδας.

