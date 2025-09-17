Η Cardi B on Tour: Η Little Miss Drama υπόσχεται χαμό στις αρένες

Η Cardi B με αφετηρία την Καλιφόρνια και τερματισμό την Ατλάντα ξεκινά τη μεγαλύτερη περιοδεία της καριέρας της

Η Cardi B επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή με την πρώτη της headline arena περιοδεία, έξι χρόνια μετά την τελευταία της μεγάλη ζωντανή εμφάνιση. Η περιοδεία φέρει τον τίτλο «Little Miss Drama Tour» και έρχεται για να στηρίξει την κυκλοφορία του πολυαναμενόμενου δεύτερου άλμπουμ της, «Am I The Drama?», το οποίο κυκλοφορεί την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου.

Η περιοδεία περιλαμβάνει περισσότερες από 30 στάσεις σε Βόρεια Αμερική. Η αυλαία ανοίγει την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στο Acrisure Arena στο Palm Desert της Καλιφόρνια και θα περάσει από μεγάλες πόλεις όπως το Las Vegas, το Los Angeles, το Vancouver, το Austin, το Chicago, η New York, το Toronto, η Philadelphia και πολλές ακόμη. Η ολοκλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Απριλίου στην Atlanta, στο State Farm Arena.

Η πιο μεγάλη περιοδεία της καριέρας της

Η «Little Miss Drama Tour» αποτελεί ορόσημο για την Cardi B, καθώς πρόκειται για την πρώτη πλήρη headline arena περιοδεία της, αλλά και τη μεγαλύτερη της καριέρας της μέχρι σήμερα. Η ράπερ θα εμφανιστεί για πρώτη φορά σε μερικά από τα πιο εμβληματικά stages, όπως το Kia Forum στο Los Angeles και το θρυλικό Madison Square Garden στη γενέτειρά της, τη Νέα Υόρκη.

Η Cardi B με το «Am I The Drama?» και την «Little Miss Drama Tour» αποδεικνύει ότι είναι έτοιμη να γράψει το επόμενο μεγάλο κεφάλαιο στην καριέρα της. Με μια περιοδεία που υπόσχεται ενέργεια, εκρηκτικά shows και μουσικές στιγμές που θα συζητηθούν, η ράπερ δείχνει πως τα καλύτερα έρχονται τώρα.

