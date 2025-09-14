Η περιοδεία που σαρώνει και απειλεί το ρεκόρ της Taylor Swift

Η παράταση της περιοδείας «Music of the Spheres» των Coldplay υπόσχεται να ξαναγράψει την ιστορία των πιο επικερδών tour

Ο παγκόσμιος χάρτης της μουσικής βιομηχανίας είναι έτοιμος να αλλάξει. Με την ανακοίνωση του Chris Martin ότι η περιοδεία «Music of the Spheres» θα συνεχιστεί με ακόμη 138 εμφανίσεις, ο στόχος είναι ξεκάθαρος: οι Coldplay συγκρότημα διεκδικεί όχι μόνο τα πρωτεία σε εισπράξεις, αλλά και μια θέση στο πάνθεον των πιο φιλόδοξων μουσικών εγχειρημάτων όλων των εποχών.

Διάβασε επίσης: Oι Radiohead επιστρέφουν στη σκηνή μετά από 7 χρόνια

Η «Music of the Spheres World Tour» ξεκίνησε το 2022 και ήδη μετρά περισσότερες από 200 συναυλίες, έχοντας αποφέρει έσοδα 1,38 δισ. δολαρίων σύμφωνα με το Billboard Boxscore. Με μέσο όρο 6,6 εκατ. δολάρια ανά συναυλία, οι επόμενες 138 στάσεις αναμένεται να προσθέσουν σχεδόν 1 δισ. δολάρια ακόμη, εκτοξεύοντας το συνολικό τζίρο κοντά στα 2,5 δισ. δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της ένατης εμφάνισης στο Wembley Stadium στις 6 Σεπτεμβρίου, ο Chris Martin αποκάλυψε: «Θα συνεχίσουμε με ακόμη 138 συναυλίες. Θέλουμε η περιοδεία να φτάσει συνολικά τις 360, έναν αριθμό που έχει και συμβολικό χαρακτήρα».

Η κούρσα με την Taylor Swift

Η ανακοίνωση αυτή φέρνει την περιοδεία σε τροχιά υπέρβασης του ρεκόρ της Taylor Swift και του «Eras Tour», που ολοκληρώθηκε με έσοδα περίπου 2,1 δισ. δολαρίων. Με την προοπτική να φτάσει και να ξεπεράσει τα 2,5 δισ. δολάρια, το βρετανικό συγκρότημα είναι έτοιμο να γράψει ιστορία. Μέχρι στιγμής, έχουν πουληθεί 12,3 εκατ. εισιτήρια, περισσότερα από τα 10,2 εκατ. του «Eras Tour» και τα 8,9 εκατ. του «Divide Tour» του Ed Sheeran. Ο στόχος των 20 εκατ. εισιτηρίων μοιάζει εφικτός και θα αποτελέσει νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

Τα δεδομένα της αγοράς

Η άνοδος στις τιμές των εισιτηρίων, η αύξηση της ζήτησης και η συνεχής δυναμική της περιοδείας ενισχύουν την πορεία. Από τα 4,1 εκατ. δολάρια ανά συναυλία στην πρώτη φάση στη Λατινική Αμερική, το ποσό ανέβηκε στα 7,8 εκατ. στην Ευρώπη και τα 8,1 εκατ. στην Ασία, με αποκορύφωμα τα sold-out shows στην Ινδία όπου κάθε βραδιά προσέλκυσε 111.000 θεατές.

Ένα άθλημα για λίγους

Η φιλοδοξία των 360 εμφανίσεων ξεπερνά κατά πολύ τις 149 συναυλίες του «Eras Tour» και τις 32 του «Cowboy Carter Tour» της Beyoncé. Ξεπερνά επίσης τις 329 του «Farewell Yellow Brick Road Tour» του Elton John και τις 318 του «World Tour» του Garth Brooks. Είναι σαφές ότι λίγα συγκροτήματα στον κόσμο θα μπορούσαν να αντέξουν μια τέτοια περιοδεία σε διάρκεια και ένταση.

Η «Music of the Spheres World Tour» δεν είναι απλώς μια περιοδεία· είναι ένα πολιτιστικό και οικονομικό φαινόμενο που ορίζει ξανά τα όρια του τι μπορεί να πετύχει ένα συγκρότημα. Αν τελικά καταρρίψει το ρεκόρ της Taylor Swift, δεν θα είναι μόνο ζήτημα αριθμών, αλλά και απόδειξη πως η μουσική βιομηχανία έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή, όπου η αντοχή και η παγκόσμια απήχηση είναι οι απόλυτοι καθοριστικοί παράγοντες επιτυχίας.

Διάβασε επίσης: Coldplay: Το σκάνδαλο με την Kiss Cam είχε τεράστιο αντίκτυπο στο συγκρότημα

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.