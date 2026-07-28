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Cinema 28.07.2026

Τηλεδιάσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Christopher Nolan για την παγκόσμια επιτυχία της «Οδύσσειας»

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τον Christopher Nolan για τη μεγάλη επιτυχία της «Οδύσσειας» και τα ελληνικά γυρίσματα της ταινία
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τον σκηνοθέτη Christopher Nolan.
  • Η τηλεδιάσκεψη αφορούσε την παγκόσμια επιτυχία της ταινίας «Οδύσσεια» και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού.
  • Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τον Nolan για την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους και τα γυρίσματα στην Ελλάδα.
  • Η ταινία αναδεικνύει την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και προβάλλει τη χώρα διεθνώς.
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Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους να φέρνει ξανά την Ελλάδα στο διεθνές προσκήνιο. Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με τον διάσημο σκηνοθέτη, με αφορμή τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας αλλά και τη συμβολή της στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού.

https://www.instagram.com/tanea.gr/
https://www.instagram.com/tanea.gr/

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον Christopher Nolan για το φιλόδοξο κινηματογραφικό εγχείρημα και για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να μεταφέρει μία από τις σημαντικότερες ιστορίες της αρχαιότητας στη μεγάλη οθόνη. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διεθνή απήχηση που έχει ήδη αποκτήσει η ταινία, η οποία έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θεατών σε όλο τον κόσμο.

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Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στα γυρίσματα που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, καθώς η χώρα αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της παραγωγής. Ο πρωθυπουργός τόνισε πως κινηματογραφικές παραγωγές τέτοιου μεγέθους βοηθούν στην προβολή της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, δημιουργώντας μια νέα σύνδεση ανάμεσα στο αρχαίο παρελθόν και το σύγχρονο παγκόσμιο κοινό.

https://www.instagram.com/tanea.gr/
https://www.instagram.com/tanea.gr/

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan φέρνει την Ελλάδα στο Hollywood

Η νέα ταινία του Christopher Nolan αποτελεί μία από τις πιο πολυσυζητημένες κινηματογραφικές παραγωγές, καθώς ο βραβευμένος δημιουργός αποφάσισε να αναμετρηθεί με ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η επιλογή της «Οδύσσειας» δεν πέρασε απαρατήρητη, με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο ήδη από τα πρώτα στάδια της παραγωγής.

Πολεμιστής με κράνος και κόκκινο λοφίο κρατάει σπαθί, στο πλαίσιο του εκρηκτικού ντεμπούτου του «The Odyssey».
https://www.instagram.com/matt_damon_official/

Η Ελλάδα έχει ξεχωριστή θέση στο project, καθώς αρκετές σκηνές γυρίστηκαν σε ελληνικά τοπία, αναδεικνύοντας τη μοναδική ομορφιά της χώρας. Η συνεργασία μιας τόσο μεγάλης διεθνούς παραγωγής με ελληνικές τοποθεσίες έδωσε ακόμη μεγαλύτερη προβολή στη χώρα, τόσο στον κινηματογραφικό κόσμο όσο και στο τουριστικό κοινό.

Ο σκηνοθέτης Christopher Nolan και ο ηθοποιός Matt Damon κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επικής ταινίας The Odyssey.

Η συνομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Christopher Nolan έρχεται σε μια περίοδο όπου η «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά γεγονότα, αποδεικνύοντας πως οι ιστορίες της αρχαίας Ελλάδας συνεχίζουν να εμπνέουν δημιουργούς και θεατές σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

the_odyssey_premiere
https://www.instagram.com/theodysseymovie/

Η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan δεν αποτελεί απλώς μια νέα κινηματογραφική παραγωγή, αλλά μια ευκαιρία να ταξιδέψει η ελληνική πολιτιστική κληρονομιά σε ολόκληρο τον κόσμο, ενώ η τηλεδιάσκεψη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ανέδειξε τη σημασία της διεθνούς προβολής της χώρας μέσα από τον κινηματογράφο.

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Christopher Nolan Κυριάκος Μητσοτάκης Οδύσσεια
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