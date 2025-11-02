Οι Duran Duran ξαναζωντανεύουν το «Shadows on Your Side» για το Halloween

Το συγκρότημα επιστρέφει με μια νέα, σκοτεινή εκδοχή του κλασικού τραγουδιού με τον Andy Taylor και ντύνει τη νύχτα του τρόμου με ήχους των ‘80s και club ρυθμούς

Το Halloween πλησιάζει, όμως οι Duran Duran έφτασαν πρώτοι στη «νύχτα του τρόμου» με μια νέα, σκοτεινή εκδοχή του τραγουδιού «Shadows on Your Side». Λίγο πριν ξεκινήσουν την χειμερινή περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική, το συγκρότημα που έχει ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame παρουσιάζει μια επανηχογράφηση του κλασικού κομματιού τους, στην οποία συμμετέχει με πρωτότυπα κιθαριστικά μέρη ο Andy Taylor. Το αρχικό «Shadows on Your Side», δυναμικό και στιλπνό δείγμα synthpop των Duran Duran, περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, «Seven and the Ragged Tiger», που κυκλοφόρησε το 1983. Η νέα εκδοχή του τραγουδιού μεταμορφώνεται σε μια club-ready σύνθεση, με εναλλαγές ρυθμού και ανανεωμένη παραγωγή που θυμίζει τη χρυσή εποχή του συγκροτήματος, αλλά με μια μοντέρνα, ατμοσφαιρική ένταση.

Το «Seven and the Ragged Tiger» χάρισε στους Duran Duran παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «New Moon on Monday», «Union of the Snake» και «The Reflex», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο από τα δύο τραγούδια τους που έφτασαν στο Νο. 1 των Billboard Hot 100 και των Official U.K. Singles Chart. Ήταν, επίσης, το μοναδικό άλμπουμ του συγκροτήματος που ανέβηκε στο Νο. 1 του Official U.K. Albums Chart, και το τελευταίο που ηχογραφήθηκε με την κλασική «Fab Five» σύνθεση, τους Andy Taylor, John Taylor, Roger Taylor, Nick Rhodes και Simon Le Bon.

Ο Andy Taylor, ο οποίος δίνει τη μάχη του με καρκίνο του προστάτη, έχει αποχωρήσει από το συγκρότημα, όμως εξακολουθεί να συνεισφέρει δημιουργικά στις πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις. Ο Simon Le Bon και οι συνεργάτες του θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά συναυλιών τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026. Παράλληλα, οι Duran Duran βρίσκονται στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω σε νέο υλικό με τον μακροχρόνιο παραγωγό τους Nile Rodgers, στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου.

Η νέα κυκλοφορία τους έρχεται σε συνέχεια του άλμπουμ «Danse Macabre» (Tape Modern/BMG) που κυκλοφόρησε το 2023, μιας θεματικής δουλειάς εμπνευσμένης από το Halloween, η οποία συνδυάζει νέα κομμάτια, επανεκτελέσεις και διασκευές τραγουδιών των Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones και Siouxsie and the Banshees. Το «Danse Macabre» έφτασε στο Νο. 4 του U.K. Albums Chart και συνοδεύτηκε από την κινηματογραφική συναυλία «Secret Oktober», σε σκηνοθεσία Gavin Elder.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

