MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 02.11.2025

Οι Duran Duran ξαναζωντανεύουν το «Shadows on Your Side» για το Halloween

Το συγκρότημα επιστρέφει με μια νέα, σκοτεινή εκδοχή του κλασικού τραγουδιού με τον Andy Taylor και ντύνει τη νύχτα του τρόμου με ήχους των ‘80s και club ρυθμούς
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Halloween πλησιάζει, όμως οι Duran Duran έφτασαν πρώτοι στη «νύχτα του τρόμου» με μια νέα, σκοτεινή εκδοχή του τραγουδιού «Shadows on Your Side». Λίγο πριν ξεκινήσουν την χειμερινή περιοδεία τους στη Βόρεια Αμερική, το συγκρότημα που έχει ενταχθεί στο Rock and Roll Hall of Fame παρουσιάζει μια επανηχογράφηση του κλασικού κομματιού τους, στην οποία συμμετέχει με πρωτότυπα κιθαριστικά μέρη ο Andy Taylor. Το αρχικό «Shadows on Your Side», δυναμικό και στιλπνό δείγμα synthpop των Duran Duran, περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, «Seven and the Ragged Tiger», που κυκλοφόρησε το 1983. Η νέα εκδοχή του τραγουδιού μεταμορφώνεται σε μια club-ready σύνθεση, με εναλλαγές ρυθμού και ανανεωμένη παραγωγή που θυμίζει τη χρυσή εποχή του συγκροτήματος, αλλά με μια μοντέρνα, ατμοσφαιρική ένταση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album

Το «Seven and the Ragged Tiger» χάρισε στους Duran Duran παγκόσμιες επιτυχίες όπως τα «New Moon on Monday», «Union of the Snake» και «The Reflex», το οποίο αποτέλεσε το πρώτο από τα δύο τραγούδια τους που έφτασαν στο Νο. 1 των Billboard Hot 100 και των Official U.K. Singles Chart. Ήταν, επίσης, το μοναδικό άλμπουμ του συγκροτήματος που ανέβηκε στο Νο. 1 του Official U.K. Albums Chart, και το τελευταίο που ηχογραφήθηκε με την κλασική «Fab Five» σύνθεση, τους Andy Taylor, John Taylor, Roger Taylor, Nick Rhodes και Simon Le Bon.

Ο Andy Taylor, ο οποίος δίνει τη μάχη του με καρκίνο του προστάτη, έχει αποχωρήσει από το συγκρότημα, όμως εξακολουθεί να συνεισφέρει δημιουργικά στις πιο πρόσφατες ηχογραφήσεις. Ο Simon Le Bon και οι συνεργάτες του θα επιστρέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια σειρά συναυλιών τον Δεκέμβριο του 2025 και τον Ιανουάριο του 2026. Παράλληλα, οι Duran Duran βρίσκονται στο στούντιο, δουλεύοντας πάνω σε νέο υλικό με τον μακροχρόνιο παραγωγό τους Nile Rodgers, στα θρυλικά Abbey Road Studios του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα κυκλοφορία τους έρχεται σε συνέχεια του άλμπουμ «Danse Macabre» (Tape Modern/BMG) που κυκλοφόρησε το 2023, μιας θεματικής δουλειάς εμπνευσμένης από το Halloween, η οποία συνδυάζει νέα κομμάτια, επανεκτελέσεις και διασκευές τραγουδιών των Billie Eilish, Talking Heads, The Rolling Stones και Siouxsie and the Banshees. Το «Danse Macabre» έφτασε στο Νο. 4 του U.K. Albums Chart και συνοδεύτηκε από την κινηματογραφική συναυλία «Secret Oktober», σε σκηνοθεσία Gavin Elder.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Lily Allen: To νέο της album είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Duran Duran Halloween Shadows on Your Side
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal

Σε δημοπρασία η πρώτη αριθμομηχανή, η περίφημη Πασκαλίνα του Pascal

01.11.2025
Επόμενο
Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη

Όλα όσα έρχονται στο Netflix τον Νοέμβριο και θα σε κρατήσουν κολλημένο στην οθόνη

02.11.2025

Δες επίσης

Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις
Μουσικά Νέα

Η Ariana Grande κυκλοφορεί επετειακό Positions με 6 live εκτελέσεις

01.11.2025
Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)
Μουσικά Νέα

Η τελευταία έκρηξη των Megadeth με album κύκνειο άσμα και bonus Metallica (Video)

01.11.2025
Empty Frame γιορτάζουν 2 δεκαετίες μουσικής παρέα με παλιούς και νέους φίλους
Μουσικά Νέα

Empty Frame γιορτάζουν 2 δεκαετίες μουσικής παρέα με παλιούς και νέους φίλους

31.10.2025
Lily Allen: To νέο της album είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό της
Μουσικά Νέα

Lily Allen: To νέο της album είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό της

31.10.2025
Η Billie Eilish τα «χώνει» στους δισεκατομμυριούχους, αποκαλώντας τους «τσιγκούνηδες»
Μουσικά Νέα

Η Billie Eilish τα «χώνει» στους δισεκατομμυριούχους, αποκαλώντας τους «τσιγκούνηδες»

31.10.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ
Μουσικά Νέα

Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

31.10.2025
Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη
Μουσικά Νέα

Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

30.10.2025
Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)
Μουσικά Νέα

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)

30.10.2025
Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album
Μουσικά Νέα

Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album

30.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

Ασε τις κρέμες! Αυτή η βιταμίνη ειναι το ελιξίριο της νεότητας

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Επενδύει στο σινεμά ο ΑΝΤΕΝΝΑ- Μετά την εξαγορά των Option Cinemas έρχονται οι ταινίες της Iconic films

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!