31.10.2025

Lily Allen: To νέο της album είναι μια ωμή εξομολόγηση για τον χωρισμό της

Η  Lily Allen στο «West End Girl» μιλά για τον χωρισμό της με τον David Harbour, σε ένα album που σπάει τα στερεότυπα της γυναικείας αυτοέκφρασης
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lily Allen επέστρεψε μετά από επτά χρόνια σιωπής με το album «West End Girl» και προκάλεσε αίσθηση, όχι μόνο για τη μουσική του δύναμη αλλά και για την ειλικρίνεια των εξομολογήσεών του. Από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας του, το νέο έργο της 40χρονης τραγουδίστριας έγινε αντικείμενο δημόσιας ανάλυσης και συζήτησης, με τους στίχους του να διαβάζονται σαν προσωπικό ημερολόγιο ενός γάμου που διαλύεται. Το «West End Girl» παρουσιάστηκε αιφνιδιαστικά τη Δευτέρα και αφορά, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τον χωρισμό της Lily Allen από τον Αμερικανό ηθοποιό David Harbour, γνωστό από τη σειρά «Stranger Things». Η ίδια, μιλώντας στη βρετανική Vogue, περιέγραψε το άλμπουμ ως έργο «αυτομυθοπλασίας», διευκρινίζοντας ότι «αναφέρεται σε εμπειρίες που έζησα, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όλα είναι κυριολεκτικά».



Οι στίχοι, ωστόσο, είναι γεμάτοι λεπτομέρειες που αφήνουν ελάχιστο χώρο για αμφιβολία. Κάνουν λόγο για έναν σύζυγο που παραβίασε τους όρους μιας «ανοιχτής σχέσης», για συναισθηματικούς χειρισμούς και εθισμό στο σεξ. Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Perfect της Katie Grand, η Lily Allen παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως το άλμπουμ θα προκαλούσε αντιδράσεις: «Δεν το κάνω εύκολο για τον εαυτό μου, έτσι δεν είναι;» είπε, υπονοώντας ότι η ίδια έχει πλήρη επίγνωση της καταιγίδας που ξεσήκωσε. Παρά τα σαφώς προκλητικά στοιχεία η τραγουδίστρια επέλεξε να μη λογοκρίνει τίποτα.



Η Lily Allen και ο David Harbour παντρεύτηκαν το 2020 στο Las Vegas και, όπως αποκαλύπτει η ίδια, οι ρωγμές στη σχέση τους άρχισαν όταν εκείνη αποφάσισε να επιστρέψει στο Λονδίνο για να πρωταγωνιστήσει στο θεατρικό έργο «2:22 A Ghost Story». Η παράσταση της χάρισε εξαιρετικές κριτικές και υποψηφιότητα για το βραβείο Laurence Olivier Καλύτερης Ηθοποιού. Ακολούθησαν οι εμφανίσεις της στα έργα «The Pillowman» του Martin McDonagh και «Hedda», μια σύγχρονη εκδοχή του «Hedda Gabler» σε σκηνοθεσία Matthew Dunster. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινώσει νέους ρόλους ούτε περιοδεία για το «West End Girl».



album David Harbour Lily Allen West End Girl
