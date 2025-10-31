MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

H NASA «αδειάζει» την Kim Kardashian μετά τις θεωρίες περί «στημένης» προσελήνωσης

Η NASA έδωσε επίσημη απάντηση στην Kim Kardashian, η οποία σε επεισόδιο της εκπομπής «The Kardashians» αμφισβήτησε την αυθεντικότητα της αποστολής Apollo 11
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η NASA απάντησε δημόσια στην Kim Kardashian, έπειτα από δηλώσεις της που αμφισβητούσαν την ιστορική προσελήνωση του 1969. Στο πρόσφατο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians», η Kim Kardashian υποστήριξε ότι η αποστολή Apollo 11 δεν συνέβη ποτέ, επαναφέροντας στο προσκήνιο μία από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας του 20ού αιώνα.

Ο προσωρινός διοικητής της NASA, Sean Duffy, αντέδρασε δημοσίως μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, απαντώντας στις δηλώσεις της Kim Kardashian. «Ναι, έχουμε πάει στη Σελήνη… έξι φορές!», έγραψε, επισημαίνοντας ότι η υπηρεσία έχει πραγματοποιήσει επιτυχείς αποστολές στη Σελήνη και ετοιμάζεται να επιστρέψει στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis. Ο Sean  Duffy κατέληξε γράφοντας: «Κερδίσαμε τον προηγούμενο διαστημικό αγώνα και θα κερδίσουμε κι αυτόν».

Διάβασε επίσης: Η Kim Kardashian μιλά για την υγεία της: Τι συμβαίνει μετά τη διάγνωση με ανεύρυσμα

Στο επίμαχο επεισόδιο, η Kim Kardashian προσπαθεί να πείσει την Sarah Paulson ότι η αποστολή του Apollo 11 ήταν σκηνοθετημένη. «Θα σου στείλω εκατομμύρια άρθρα με τον Buzz Aldrin και τον άλλον», ακούγεται να λέει η Kardashian, ενώ διαβάζει ένα δημοσίευμα που φέρεται να περιλαμβάνει συνέντευξη του Buzz Aldrin, του αστροναύτη της NASA που περπάτησε στη Σελήνη το 1969. Διαβάζοντας το άρθρο, η Kardashian εκφράζει αμφιβολίες για την αξιοπιστία των λεγομένων του αστροναύτη, λέγοντας πως «έχει γεράσει και τώρα λέει προσβλητικά πράγματα», προτού επαναλάβει ότι δεν πιστεύει πως η προσελήνωση συνέβη. «Ασχολούμαι με θεωρίες συνωμοσίας συνέχεια», παραδέχεται αργότερα στο ίδιο επεισόδιο.

Όταν ο παραγωγός τη ρωτά να διευκρινίσει τη θέση της, η Kim Kardashian απαντά: «Δεν νομίζω ότι πήγαμε. Νομίζω πως ήταν ψεύτικο. Έχω δει μερικά βίντεο του Buzz Aldrin να μιλάει για το ότι δεν συνέβη. Το λέει συνέχεια, σε συνεντεύξεις. Ίσως θα έπρεπε να τον βρούμε».

Η συζήτηση που προκάλεσε η δήλωση της Kim Kardashian επανέφερε στο επίκεντρο μια θεωρία συνωμοσίας που έχει επανειλημμένα διαψευστεί από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα. Το 2022, το Reuters είχε δημοσιεύσει αναλυτικό άρθρο που καταρρίπτει τους ισχυρισμούς περί ψεύτικης προσελήνωσης. Στο δημοσίευμα αναφερόταν πως βίντεο με τον Buzz Aldrin που υποτίθεται «παραδέχεται» ότι η αποστολή ήταν σκηνοθετημένη, αφορούσε στην πραγματικότητα σχόλιά του για τα γραφικά animations που χρησιμοποιούσαν τότε οι τηλεοπτικοί σταθμοί, εναλλάσσοντάς τα με τα αυθεντικά πλάνα της αποστολής. Όπως διευκρίνισε το πρακτορείο, «η προσελήνωση πράγματι συνέβη, και άνθρωποι περπάτησαν στη Σελήνη».

Με τη δημόσια παρέμβαση του Sean Duffy, η NASA έβαλε για ακόμη μια φορά τελεία σε μια θεωρία που, μισό αιώνα μετά το πρώτο βήμα του Neil Armstrong στη Σελήνη, εξακολουθεί να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στο διαδίκτυο και τη λαϊκή κουλτούρα.

Διάβασε επίσης: Η μητέρα του Jack Black έσωσε τους αστροναύτες του Apollo 13

