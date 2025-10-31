MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match

Το δικαστήριο αναγνώρισε την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της πριγκίπισσας Κέιτ, έπειτα από τη δημοσίευση φωτογραφιών των παιδιών τους σε οικογενειακές διακοπές στις Άλπεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του, πριγκίπισσα Κέιτ, δικαιώθηκαν σε υπόθεση παραβίασης προσωπικών δεδομένων κατά του γαλλικού περιοδικού Paris Match, το οποίο είχε δημοσιεύσει παπαρατσικές φωτογραφίες της οικογένειάς τους από ιδιωτικές διακοπές στις Άλπεις. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στο ίδιο το περιοδικό την Πέμπτη, το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι το Paris Match παραβίασε την ιδιωτική ζωή του βασιλικού ζεύγους και τα δικαιώματά τους στην εικόνα τους. Το περιοδικό Paris Match δεν σχολίασε την απόφαση. Ο 43χρονος πρίγκιπας Ουίλιαμ, μεγαλύτερος γιος του βασιλιά Καρόλου και διάδοχος του βρετανικού θρόνου, είναι γνωστός για τη σθεναρή στάση του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης, όταν πρόκειται για την προστασία της ιδιωτικής ζωής της οικογένειάς του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που το ζευγάρι κερδίζει νομική μάχη εναντίον γαλλικού μέσου ενημέρωσης. Το 2012, είχαν δικαιωθεί σε υπόθεση κατά του περιοδικού Closer, το οποίο είχε δημοσιεύσει χωρίς άδεια γυμνόστηθες φωτογραφίες της πριγκίπισσας Κέιτ από διακοπές στη Γαλλία. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ έχει εκφράσει πολλές φορές την αποστροφή του προς τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης καταπατούν την ιδιωτικότητα των μελών της βασιλικής οικογένειας, αναφερόμενος συχνά και στον τραγικό θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, η οποία σκοτώθηκε σε τροχαίο στο Παρίσι το 1997, ενώ το αυτοκίνητό της καταδιωκόταν από φωτογράφους.

Σύμφωνα με τη δικαστική ανακοίνωση που δημοσίευσε το Paris Match, το περιοδικό αναγνώρισε ότι παραβίασε την ιδιωτική ζωή και τα δικαιώματα της οικογένειας. Οι δικηγόροι του ζευγαριού ενημέρωσαν το δικαστήριο ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ δεν επιδίωκαν οικονομική αποζημίωση, αλλά την επίσημη δημοσίευση της απόφασης, ώστε να καταδειχθεί η αρχή του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής.

Το δικαστήριο της Γαλλίας στάθηκε στο πλευρό του ζευγαριού, αναγνωρίζοντας την ανάγκη προστασίας της οικογενειακής τους καθημερινότητας και την επιθυμία τους να προσφέρουν στα τρία παιδιά τους -τον πρίγκιπα Τζορτζ, την πριγκίπισσα Σάρλοτ και τον πρίγκιπα Λούις- μια όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική παιδική ηλικία, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

