Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις

Με την αναβίωση των ’90s στο επίκεντρο της μόδας, η δερμάτινη καμπαρντίνα επιστρέφει στο προσκήνιο ως ένα από τα πιο πολυμορφικά και κομψά κομμάτια της σεζόν. Από τις πασαρέλες των μεγάλων οίκων μέχρι το street style των πόλεων, η καμπαρντίνα συνδυάζει minimal αισθητική με δυναμισμό, αποτελώντας το ιδανικό πανωφόρι για κάθε περίσταση.

Η ιστορία της, πλούσια σε κινηματογραφικές αναφορές, έχει καταστήσει το trench coat σύμβολο κομψότητας και μυστηρίου. Από την Catherine Deneuve στην Belle de Jour μέχρι τους εμβληματικούς πρωταγωνιστές του The Matrix, η δερμάτινη καμπαρντίνα ανέκαθεν συνδέθηκε με τη δύναμη, τη θηλυκότητα και τον αέρα της μεγάλης οθόνης, και φέτος επιστρέφει με σύγχρονη, δημιουργική διάσταση.

Στις συλλογές Φθινόπωρο-Χειμώνας 2025-2026, οι σχεδιαστές ανανεώνουν το κλασικό κομμάτι με oversized γραμμές, ζώνες που τονίζουν τη μέση και πρωτότυπα prints. Από utility εκδοχές μέχρι λαμπερά python prints, η καμπαρντίνα αποδεικνύεται ευέλικτη και επιβλητική. Την ημέρα συνδυάζεται με tailored κουστούμια ή τζιν, ενώ το βράδυ μεταμορφώνεται σε statement piece πάνω από μεταξωτά φορέματα ή total leather looks.

Η δύναμή της έγκειται στην ισορροπία ανάμεσα στην αυστηρότητα και τη θηλυκότητα, καθιστώντας τη δερμάτινη καμπαρντίνα το βασικό κομμάτι της σεζόν. Από κλασικά μαύρα σχέδια μέχρι μοντέρνα και φωτεινά χρώματα, οι επιλογές είναι πολλές και έτοιμες να ανανεώσουν κάθε γκαρνταρόμπα.

Stradivarius

H&M

Marks & Spencers

Only

