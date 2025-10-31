MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 31.10.2025

Minimal με attitude: Tα fashion updates που ξεχωρίζουν φέτος

Το φθινόπωρο 2025 φέρνει minimal προτάσεις στη μόδα με layering, αξεσουάρ και παιχνιδιάρικες λεπτομέρειες που αλλάζουν κάθε outfit
Μαρία Χατζηγιάννη

Η φθινοπωρινή μόδα του 2025 επικεντρώνεται στις μικρές, έξυπνες αλλαγές που ανανεώνουν την γκαρνταρόμπα χωρίς υπερβολές. Αντί να κυνηγάμε έντονες τάσεις ή μεγάλες δηλώσεις, η σεζόν προτείνει διακριτικές μετατοπίσεις στο styling που κάνουν ακόμη και τα πιο κλασικά κομμάτια να φαίνονται φρέσκα και σύγχρονα. Νέες αναλογίες, layering, παιχνίδι με υφές και μικρές λεπτομέρειες μπορούν να δώσουν μια εντελώς διαφορετική διάσταση σε καθημερινά look, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα κομψό και πρακτικό.

Οι βασικές τεχνικές της σεζόν περιλαμβάνουν απλά αλλά αποτελεσματικά tricks, όπως η ζώνη πάνω από πουλόβερ, η φούστα πάνω από φούστα ή το layering διαφορετικών T-shirts. Επιπλέον, το styling προτείνει διακριτικά «λάθη», όπως η συνύπαρξη sneakers με φούστα, αλλά και κλασικές ανανεώσεις, όπως πουκάμισα που φαίνονται κάτω από σακάκια ή φουλάρια δεμένα στη μέση. Οι λεπτομέρειες αυτές όχι μόνο αναδεικνύουν την προσωπικότητα μέσα από τα ρούχα, αλλά κάνουν τη μόδα του φθινοπώρου προσβάσιμη και εύκολη στην εφαρμογή για κάθε ντουλάπα.

Ζώνη πάνω από πουλόβερ

Αν έχεις λεπτή ζώνη, ήρθε η ώρα να τη χρησιμοποιήσετε με έναν διαφορετικό τρόπο. Αντί να την περάσεις από τις θηλιές του παντελονιού, φόρεσέ την πάνω από το αγαπημένο σου πουλόβερ. Είναι ένας απλός τρόπος να ανανεώσεις ένα κομμάτι που ήδη έχεις.

zwni
Πουκάμισο που ξεχωρίζει κάτω από το σακάκι

Μην αφήνεις ένα jacket να «καταπίνει» το outfit σου. Το πουκάμισο από κάτω μπορεί να δώσει εντελώς νέα διάσταση στο look, ειδικά αν επιλέξεις παστέλ ή preppy αποχρώσεις που φαίνονται διακριτικά από το σακάκι.

poukamiso
Φούστα πάνω από φούστα

Για τις πιο τολμηρές, το layering με φούστα πάνω από φούστα δίνει μοναδικό χαρακτήρα στο outfit. Αν έχεις ήδη στη ντουλάπα σου oversized κομμάτια, είναι εύκολο να δημιουργήσεις ένα look που ξεχωρίζει χωρίς προσπάθεια.

fousta_sti_fousta
Φουλάρι στη μέση

Τα φουλάρια γύρω από τη μέση παραμένουν τάση. Αυτή τη σεζόν, ένα κομμάτι με κρόσσια μπορεί να ανανεώσει το look και να το κάνει πιο φρέσκο και σύγχρονο.

mantili
«Λάθος» παπούτσια

Το concept των «λάθος παπουτσιών» παραμένει must. Neon sneakers με φούστα ή κομμάτια που δεν ταιριάζουν συμβατικά δημιουργούν ένα παιχνιδιάρικο, cool αποτέλεσμα.

Δες κι αυτό…

 

