Movement Therapy: Το νέο fitness trend που θεραπεύει το σώμα και το μυαλό

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος του fitness έχει εξελιχθεί πολύ περισσότερο από το «πάμε γυμναστήριο». Οι άνθρωποι αναζητούν τρόπους να κινηθούν όχι μόνο για να αλλάξουν το σώμα τους, αλλά και για να βελτιώσουν τη νοητική και συναισθηματική τους υγεία. Έτσι γεννήθηκε το Movement Therapy, μια μορφή άσκησης που βλέπει την κίνηση ως θεραπεία.

Τι είναι το Movement Therapy;

Η Movement Therapy ή αλλιώς «Θεραπεία μέσω της Κίνησης» είναι μια πρακτική που συνδυάζει στοιχεία χορού, stretching, αναπνοής και mindfulness. Δεν έχει στόχο να σε κουράσει αλλά να σε βοηθήσει να απελευθερώσεις ένταση, μπλοκαρισμένα συναισθήματα και στρες μέσα από τη φυσική σου κίνηση.

Η φιλοσοφία της είναι απλή:

Ό,τι δεν μπορείς να εκφράσεις με λόγια, μπορείς να το «κινήσεις».

Το σώμα θυμάται, και μέσα από την κίνηση μπορεί να θεραπεύσει.

Τα οφέλη – γιατί έχει γίνει trend παντού

Δεν είναι τυχαίο που celebrities, trainers και θεραπευτές wellness το προτείνουν.

Το Movement Therapy:

Μειώνει το στρες και βελτιώνει τη διάθεση

Αυξάνει την αυτοπεποίθηση και τη σωματική επίγνωση

Ενισχύει τη στάση του σώματος και τη φυσική ευλυγισία

Συμβάλλει στην ψυχική αποφόρτιση, ιδανικό για όσους κουβαλούν ένταση ή συναισθηματική πίεση

Καλλιεργεί τη σύνδεση με το σώμα, κάτι που χάνουμε στην καθημερινότητα της καθιστικής ζωής

Πώς εφαρμόζεται

Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Μπορεί να γίνει με καθοδήγηση θεραπευτή, σε group sessions με μουσική, ή απλά μόνος σου στο σπίτι, με ήχους που σε ηρεμούν. Μερικοί trainers συνδυάζουν την τεχνική με yoga, pilates ή tai chi, ενώ άλλοι εστιάζουν σε πιο ελεύθερη κίνηση, επιτρέποντάς σου να αφήσεις το σώμα να εκφραστεί αυθόρμητα. Το σημαντικό δεν είναι να κάνεις τέλειες κινήσεις αλλά να κινηθείς με πρόθεση.

Γιατί το χρειάζεσαι τώρα περισσότερο από ποτέ

Σε μια εποχή που τα σώματά μας είναι κουρασμένα από το άγχος, τις οθόνες και τη σύγκριση, το Movement Therapy λειτουργεί σαν reset. Δεν έχει να κάνει με το «πόσες θερμίδες έκαψες», αλλά με το πώς νιώθεις μέσα στο σώμα σου. Είναι μια υπενθύμιση πως η ευεξία δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, είναι θέμα ενέργειας, σύνδεσης και ισορροπίας.

Όπως λένε και οι ειδικοί, «η κίνηση είναι φάρμακο». Και το Movement Therapy είναι ίσως ο πιο όμορφος τρόπος να το αποδείξεις, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς πίεση, μόνο με εσένα και το σώμα σου.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

