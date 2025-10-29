Οι διατροφολόγοι προειδοποιούν! Ο λόγος που δεν πρέπει να τρως ποτέ φρούτα μετά το φαγητό

Ο πιο κοινός διατροφικός μύθος που κάνει κακό στη χώνευση σου

Πολλοί θεωρούμε ότι ένα φρούτο μετά το φαγητό είναι η πιο light και «καθαρή» επιλογή για γλυκό.

Όμως οι διατροφολόγοι προειδοποιούν: ο συνδυασμός φρούτων με ένα βαρύτερο γεύμα μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα, δυσπεψία και νιώθουμε πιο βαρείς απ’ ό,τι αν είχαμε φάει κάτι πιο… αμαρτωλό.

Ο λόγος είναι απλός – τα φρούτα χωνεύονται πολύ πιο γρήγορα από τις πρωτεΐνες και τα λίπη. Όταν τα καταναλώνουμε μετά το φαγητό, «μένουν στην αναμονή» μέσα στο στομάχι, με αποτέλεσμα να ζυμώνονται και να προκαλούν αέρια και δυσφορία.

Οι ειδικοί προτείνουν να απολαμβάνουμε τα φρούτα μόνα τους, 30-60 λεπτά πριν από το γεύμα ή αρκετές ώρες μετά. Έτσι, απορροφούνται καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά και αποφεύγουμε το γνωστό βάρος στο στομάχι.

Μικρό tip: Αν δεν μπορείς να αντισταθείς σε κάτι γλυκό μετά το φαγητό, προτίμησε λίγη μαύρη σοκολάτα ή γιαούρτι με μέλι – το στομάχι σου θα σε ευχαριστήσει!

