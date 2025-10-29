MadWalk 2025 by Τhree Cents
Διακόσμηση 29.10.2025

Winter Glow: 5 ιδέες για να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει με σαλέ στις Άλπεις

Διακόσμηση σπίτι χειμώνας
Από το καθιστικό μέχρι το υπνοδωμάτιο, δες πώς θα πετύχεις το πιο ζεστό winter makeover
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο χειμώνας είναι η εποχή που το σπίτι μετατρέπεται στο πιο αγαπημένο μας μέρος στον κόσμο, εκεί όπου θέλουμε να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε μια κούπα ζεστή σοκολάτα και να τυλιχτούμε σε μια μαλακή κουβέρτα.

Αν έχεις ονειρευτεί ποτέ ένα σαλέ στις Άλπεις, με φωτιά που τρίζει στο τζάκι και ατμόσφαιρα απόλυτης θαλπωρής, μπορείς να το πετύχεις εύκολα και στο δικό σου σπίτι με μερικές απλές κινήσεις.

Διακόσμηση σπίτι χειμώνας
Pinterest.com

Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις

1. Πες «ναι» στα φυσικά υλικά

Ξύλο, πέτρα, πλεκτά και δέρμα, τα υλικά που κάνουν κάθε χώρο να αποπνέει αυθεντική ζεστασιά. Πρόσθεσε ξύλινα διακοσμητικά, ψάθινα καλάθια και μαξιλάρια με υφές που θυμίζουν χειροποίητα υφαντά.

2. Δημιούργησε φωτισμό… αλπικής μαγείας

Η σωστή ατμόσφαιρα ξεκινά από το φως. Αντικατέστησε το έντονο φως της οροφής με θερμά φωτιστικά, επιτραπέζια λάμπες και φυσικά… κεριά! Το flickering των φλόγων δίνει αμέσως μια αίσθηση ρομαντισμού και χαλάρωσης.

Διακόσμηση σπίτι χειμώνας
Pinterest.com

3. Παίξε με τις υφές

Mix & match διαφορετικές υφές, μαλλί, γούνα (faux φυσικά!), βελούδο και λινό. Ρίξε κουβέρτες πάνω στον καναπέ, μαξιλάρια στο πάτωμα και πρόσθεσε ένα μεγάλο, μαλακό χαλί που προσκαλεί να περπατήσεις ξυπόλυτος.

4. Επίλεξε γήινες αποχρώσεις

Μπεζ, καφέ, κρεμ και αποχρώσεις του γκρι συνδυάζονται ιδανικά με λίγο πράσινο από κλαδιά ελάτου ή φυτά εσωτερικού χώρου. Αυτά τα χρώματα δημιουργούν αρμονία και φέρνουν το vibe του βουνού στο σαλόνι σου.

Διακόσμηση σπίτι χειμώνας
Pinterest.com

5. Μύρισε… χειμώνα

Η ατμόσφαιρα ολοκληρώνεται με τις σωστές μυρωδιές. Άναψε κεριά ή diffusers με άρωμα κανέλας, ξύλου ή βανίλιας. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να φτιάξεις την ψυχολογία σου και να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε πολυτελές chalet στις Άλπεις.

Αν έχεις τζάκι (ή ακόμα και ένα ηλεκτρικό), φρόντισε να είναι το «κέντρο» του χώρου. Μια σειρά από κεριά, ένα δίσκο με βιβλία και φλιτζάνια κακάο πάνω στο τραπεζάκι αρκούν για να ολοκληρώσουν την εικόνα του απόλυτου winter retreat.

διακόσμηση χειμώνας
Pinterest.com

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

διακόσμηση σπίτι χειμώνας
