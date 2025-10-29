Winter Glow: 5 ιδέες για να κάνεις το σπίτι σου να μοιάζει με σαλέ στις Άλπεις

Από το καθιστικό μέχρι το υπνοδωμάτιο, δες πώς θα πετύχεις το πιο ζεστό winter makeover

Ο χειμώνας είναι η εποχή που το σπίτι μετατρέπεται στο πιο αγαπημένο μας μέρος στον κόσμο, εκεί όπου θέλουμε να χαλαρώσουμε, να απολαύσουμε μια κούπα ζεστή σοκολάτα και να τυλιχτούμε σε μια μαλακή κουβέρτα.

Αν έχεις ονειρευτεί ποτέ ένα σαλέ στις Άλπεις, με φωτιά που τρίζει στο τζάκι και ατμόσφαιρα απόλυτης θαλπωρής, μπορείς να το πετύχεις εύκολα και στο δικό σου σπίτι με μερικές απλές κινήσεις.

Διάβασε επίσης: Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις

1. Πες «ναι» στα φυσικά υλικά

Ξύλο, πέτρα, πλεκτά και δέρμα, τα υλικά που κάνουν κάθε χώρο να αποπνέει αυθεντική ζεστασιά. Πρόσθεσε ξύλινα διακοσμητικά, ψάθινα καλάθια και μαξιλάρια με υφές που θυμίζουν χειροποίητα υφαντά.

2. Δημιούργησε φωτισμό… αλπικής μαγείας

Η σωστή ατμόσφαιρα ξεκινά από το φως. Αντικατέστησε το έντονο φως της οροφής με θερμά φωτιστικά, επιτραπέζια λάμπες και φυσικά… κεριά! Το flickering των φλόγων δίνει αμέσως μια αίσθηση ρομαντισμού και χαλάρωσης.

3. Παίξε με τις υφές

Mix & match διαφορετικές υφές, μαλλί, γούνα (faux φυσικά!), βελούδο και λινό. Ρίξε κουβέρτες πάνω στον καναπέ, μαξιλάρια στο πάτωμα και πρόσθεσε ένα μεγάλο, μαλακό χαλί που προσκαλεί να περπατήσεις ξυπόλυτος.

4. Επίλεξε γήινες αποχρώσεις

Μπεζ, καφέ, κρεμ και αποχρώσεις του γκρι συνδυάζονται ιδανικά με λίγο πράσινο από κλαδιά ελάτου ή φυτά εσωτερικού χώρου. Αυτά τα χρώματα δημιουργούν αρμονία και φέρνουν το vibe του βουνού στο σαλόνι σου.

5. Μύρισε… χειμώνα

Η ατμόσφαιρα ολοκληρώνεται με τις σωστές μυρωδιές. Άναψε κεριά ή diffusers με άρωμα κανέλας, ξύλου ή βανίλιας. Είναι ο πιο εύκολος τρόπος να φτιάξεις την ψυχολογία σου και να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε πολυτελές chalet στις Άλπεις.

Αν έχεις τζάκι (ή ακόμα και ένα ηλεκτρικό), φρόντισε να είναι το «κέντρο» του χώρου. Μια σειρά από κεριά, ένα δίσκο με βιβλία και φλιτζάνια κακάο πάνω στο τραπεζάκι αρκούν για να ολοκληρώσουν την εικόνα του απόλυτου winter retreat.

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Δες κι αυτό…