Διακόσμηση 28.10.2025

Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις

σπίτι αντικείμενα
Πώς να εντοπίσεις και να απομακρύνεις αυτά που καταστρέφουν την ενέργεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά μερικά καθημερινά αντικείμενα που έχουμε στο σπίτι μας μπορεί να μπλοκάρουν την καλή ενέργεια, σύμφωνα με τους κανόνες του φενγκ σούι.

Η ενέργεια που κυκλοφορεί στον χώρο μας, επηρεάζει την διάθεση, την ευημερία και ακόμα και την τύχη μας. Παρακάτω θα δεις 5 αντικείμενα που ίσως πρέπει να σκεφτείς πριν τα αφήσεις στο σαλόνι ή την κουζίνα σου.

Pinterest.com

1. Σπασμένα ή χαλασμένα αντικείμενα

Ένα σπασμένο ποτήρι, μια καρέκλα που τρίζει ή ένα ρολόι που δεν λειτουργεί μπορεί να φέρνουν αρνητική ενέργεια. Στο φενγκ σούι, το κατεστραμμένο αντικείμενο συμβολίζει «διακοπές» στην καλή ροή ενέργειας. Η λύση είναι απλή: είτε το επισκευάζεις είτε το απομακρύνεις.

2. Σκόνη και ακαταστασία

Όλα όσα μαζεύονται πάνω στα έπιπλα ή κρύβονται σε γωνιές εμποδίζουν το qi να κυκλοφορεί ελεύθερα. Μικρά ή μεγάλα αντικείμενα που δεν χρησιμοποιείς, αλλά παραμένουν στο σπίτι, δημιουργούν αίσθηση «βαρύτητας» και μπλοκάρουν την ενέργεια. Ένα καλό ξεκαθάρισμα και συχνό καθάρισμα είναι απαραίτητα.

kanapes_diakosmisi
Pinterest.com

3. Σκληρές γωνίες που κοιτάζουν προς καθίσματα ή κρεβάτια

Τα τραπέζια με αιχμηρές γωνίες, τα ράφια με μυτερές ακμές ή τα φωτιστικά που «κοιτάζουν» προς περιοχές ξεκούρασης εκπέμπουν ένταση και άγχος. Στο φενγκ σούι αυτό λέγεται sha qi. Η λύση μπορεί να είναι μαλακές γωνίες, καλύμματα ή τοποθέτηση φυτών για να «μαλακώσει» η ενέργεια.

4. Ανεπαρκής φωτισμός

Η έλλειψη φυσικού φωτός ή σκοτεινές γωνιές του σπιτιού δημιουργούν στασιμότητα στην ενέργεια. Το φως είναι ζωτική πηγή θετικής ενέργειας, οπότε επένδυσε σε φωτιστικά που δίνουν ζεστασιά και άπλωσε καθρέφτες για να αντανακλούν το φως στις πιο σκοτεινές περιοχές.

μαύρο διακόσμηση σπίτι
Pinterest.com

5. Πολυπληθείς ηλεκτρονικές συσκευές

Τηλεοράσεις, υπολογιστές, φορτιστές, routers – όλα αυτά τα ηλεκτρονικά παράγουν ενέργεια που μπορεί να μπλοκάρει ή να διασπάσει την αρμονία στο σπίτι. Προσπάθησε να τα συγκεντρώνεις σε συγκεκριμένες περιοχές και να τα απενεργοποιείς όταν δεν τα χρησιμοποιείς.

Η ενέργεια του σπιτιού σου επηρεάζει άμεσα την ψυχολογία σου και τη διάθεση των ανθρώπων που ζουν μέσα σε αυτό. Απομάκρυνε ή διόρθωσε τα παραπάνω αντικείμενα και θα δεις πώς η ατμόσφαιρα γίνεται πιο ελαφριά και θετική. Μερικές μικρές αλλαγές μπορούν να κάνουν τεράστια διαφορά και δεν χρειάζονται μαγικά ή περίπλοκα τελετουργικά.

Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

feng shui διακόσμηση σπίτι
