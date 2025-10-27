MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 27.10.2025

Αυτή η τάση στις τσάντες θα κατακλύσει τους δρόμους αυτό το χειμώνα

bourgoundi_tsanta
Το burgundy αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της μόδας για τις συλλογές φθινόπωρο-χειμώνα 2025-2026, μετατρέποντας τις τσάντες σε κομψά και διαχρονικά statement κομμάτια
Μαρία Χατζηγιάννη

Φέτος, η μόδα φαίνεται να έχει μια ξεκάθαρη τάση και δεν είναι το μπεζ-σοκολατί που προέβλεπαν κάποιοι, αλλά ένα βαθύ, πλούσιο βουργουνδί. Από τις πασαρέλες του Παρισιού και του Μιλάνου μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Κοπεγχάγη, οι σχεδιαστές έχουν γεμίσει τις συλλογές τους με αυτή την εντυπωσιακή απόχρωση, που κυριαρχεί στις σιλουέτες και στις λεπτομέρειες. Η έμφαση στις τσάντες δεν θα μπορούσε να λείπει. Το burgundy έγινε ο πρωταγωνιστής που ολοκληρώνει κάθε look, είτε πρόκειται για καθημερινή εμφάνιση είτε για βραδινή έξοδο.

Η δύναμη αυτού του χρώματος έγκειται στην ικανότητά του να συνδυάζει την διαχρονικότητα με το παιχνιδιάρικο στοιχείο. Πιο ζεστό και πιο πλούσιο από το κλασικό μαύρο. Προσφέρει ένα retro, κομψό twist, που μπορεί να μεταμορφώσει ακόμα και το πιο απλό outfit σε statement εμφάνιση. Οι τσάντες σε αυτή την απόχρωση έχουν το πλεονέκτημα να είναι ευέλικτες: ταιριάζουν με κάθε στιλ και μπορούν να φορεθούν οποιαδήποτε στιγμή της μέρας, προσθέτοντας μια δόση πολυτέλειας χωρίς να μοιάζουν υπερβολικές.

bourgoundi_tsanta
chloe.com

Διάβασε επίσης: Αυτές είναι οι 5 τάσεις στα παπούτσια στις οποίες ορκίζεται η Gen Z

Στις φθινοπωρινές και χειμερινές συλλογές 2025-2026, το βουργουνδί κυριαρχεί όχι μόνο σε ρούχα αλλά και σε αξεσουάρ. Οι τσάντες σε αυτή την απόχρωση εμφανίζονται σε κάθε σχήμα και μέγεθος: από μικρές και κομψές μέχρι μεγάλες και πρακτικές, πάντα με την ίδια αίσθηση κομψότητας. Το χρώμα αυτό δίνει μια διακριτική πολυτέλεια και αναδεικνύει την προσωπικότητα, χωρίς να χρειάζεται υπερβολές ή περίτεχνες λεπτομέρειες.

bourgoundi_tsanta
maison-alaia.com

Στις καλοκαιρινές συλλογές του 2026, οι burgundy τσάντες σημείωσαν σημαντική αύξηση, επιβεβαιώνοντας πως πρόκειται για ένα must-have στοιχείο της γκαρνταρόμπας που θα συνεχίσει να κυριαρχεί. Από κλασικές γραμμές έως πιο μοντέρνες και minimal επιλογές, οι τσάντες burgundy μπορούν να συνδυαστούν με κάθε outfit, μεταφέροντας την ίδια στιγμή κομψότητα και μια αίσθηση ζεστασιάς που μόνο αυτό το χρώμα μπορεί να προσφέρει.

Γιατί είναι η απόλυτη επένδυση

Η επιλογή μιας βουργουνδί τσάντας είναι μια στρατηγική μόδας: είναι διαχρονική, ευέλικτη και πάντα επίκαιρη. Ταιριάζει με ουδέτερους τόνους, προσθέτει βάθος σε έντονα χρώματα και μπορεί να γίνει το statement κομμάτι που αναβαθμίζει ακόμα και το πιο απλό σύνολο. Σε μια εποχή όπου οι τάσεις αλλάζουν γρήγορα, προσφέρει μια σταθερή, κομψή λύση που φαίνεται να μην φεύγει ποτέ από το προσκήνιο.

bourgoundi_tsanta
https://international.victoriabeckham.com/

Διάβασε επίσης: Shirt skirt: To fashion trend που πρέπει να έχεις οπωσδήποτε στη ντουλάπα σου μόλις έρθει η άνοιξη

Δες κι αυτό…

Fashion fashion trends μόδα
