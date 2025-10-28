MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ζώδια 28.10.2025

Τα ζώδια στην κουζίνα: Ποιο θα κάψει το νερό και ποιο θα φτιάξει Michelin γεύμα

Μάθε ποια ζώδια κυριαρχούν στην κουζίνα και ποια χρειάζονται… πυροσβεστήρα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μπορεί να νομίζεις ότι τα ζώδια επηρεάζουν μόνο τον χαρακτήρα και τον έρωτα, αλλά τι γίνεται όταν μπαίνουν στην κουζίνα; Κάποιοι καίνε ακόμα και το νερό για τσάι, ενώ άλλοι φτιάχνουν πιάτα που θα ζήλευε και ένας σεφ με αστέρι Michelin.

Από τον Κριό που μαγειρεύει με πάθος αλλά χωρίς σχέδιο, μέχρι την Παρθένο που μετράει τα γραμμάρια σαν επιστήμονας, τα άστρα φαίνεται να έχουν άποψη και για την τέχνη της μαγειρικής. Ας δούμε λοιπόν ποιο ζώδιο είναι ο μάγειρας της παρέας και ποιο… καλύτερα να μην πλησιάσει ποτέ τη κουζίνα.

Pinterest.com

Κριός: Ο μάγειρας του… πανικού

Ο Κριός μπαίνει στην κουζίνα με ενθουσιασμό, αλλά σύντομα καίει το νερό, ξεχνά το φούρνο αναμμένο και πετάει τα πάντα στο τηγάνι χωρίς συνταγή. Το αποτέλεσμα; Ένα γεύμα γεμάτο ενέργεια, αλλά επικίνδυνο για την καύση θερμίδων – και την κουζίνα.

Ταύρος: Ο gourmet των comfort foods

Ο Ταύρος αγαπά την ηρεμία και τις γεύσεις που δίνουν χαρά. Σερβίρει πεντανόστιμα φαγητά, χωρίς βιασύνη, και αν υπάρχει cheesecake ή σοκολατένιο γλυκό στο μενού… μην περιμένεις να μείνει τίποτα για μετά.

Δίδυμοι: Ο πειραματιστής της κουζίνας

Οι Δίδυμοι αλλάζουν συνταγή στη μέση, προσθέτουν υλικά που δεν ταιριάζουν και τελικά δημιουργούν κάτι… ενδιαφέρον. Κάποιες φορές εκπλήσσουν με υπέροχα πιάτα, άλλες φορές καταλήγουν σε μικρή καταστροφή. Το μυστικό τους; Ο ενθουσιασμός για νέες γεύσεις.

ζώδιο παρθένος
Pinterest.com

Καρκίνος: Ο chef της καρδιάς

Ο Καρκίνος μαγειρεύει με αγάπη και νοσταλγία. Τα φαγητά του θυμίζουν σπιτικό γεύμα από παιδικά χρόνια, και είναι δύσκολο να μην κλάψεις από συγκίνηση… ή να μην φας τρία πιάτα.

Λέων: Ο μάγειρας-σταρ

Ο Λέων φτιάχνει πιάτα που μοιάζουν με έργα τέχνης. Όμως η όλη διαδικασία πρέπει να συνοδεύεται από φωτογραφίες και χειροκροτήματα. Αν δεν υπάρχουν θεατές, μπορεί να… καεί το μίξερ από το πλήθος του ενθουσιασμού.

Παρθένος: Ο σχολαστικός perfectionist

Η Παρθένος ακολουθεί κάθε συνταγή κατά γράμμα. Κάθε υλικό ζυγίζεται ακριβείας και ο χρόνος στο φούρνο μετράται δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Το αποτέλεσμα; Σχεδόν πάντα ένα Michelin-worthy γεύμα.

Ταύρος ζώδιο

Ζυγός: Ο διπλωμάτης της γεύσης

Ο Ζυγός δοκιμάζει συνεχώς τα πιάτα για να βεβαιωθεί ότι όλοι θα μείνουν ικανοποιημένοι. Σπανίως αποτυγχάνει, αλλά θα χρειαστεί να διαπραγματευτεί το ποιος παίρνει ποιο κομμάτι πριν το σερβίρει.

Σκορπιός: Ο έντονος γευσιγνώστης

Ο Σκορπιός αγαπά τις έντονες γεύσεις και πειραματίζεται με καυτερές πιπεριές και εξωτικά μπαχαρικά. Η κουζίνα μπορεί να μοιάζει με πεδίο μάχης, αλλά το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό – αν τολμάς να το φας.

Τοξότης: Ο περιπετειώδης μάγειρας

Ο Τοξότης θα δοκιμάσει οποιοδήποτε διεθνές πιάτο, αλλά συχνά ξεχνά την ώρα στο φούρνο ή ρίχνει πολύ αλάτι από ενθουσιασμό. Η περιπέτεια είναι εγγυημένη… και το φαγητό επίσης, πιθανόν.

Pinterest.com

Αιγόκερως: Ο επαγγελματίας της κουζίνας

Ο Αιγόκερως παίρνει τη μαγειρική πολύ σοβαρά. Σχεδιάζει μενού, προμηθεύεται εξαιρετικά υλικά και συχνά φτιάχνει πιάτα που θα ζήλευε κάθε εστιατόριο. Το μόνο πρόβλημα; Κανείς δεν πρέπει να τον διακόψει.

Υδροχόος: Ο καινοτόμος μάγειρας

Ο Υδροχόος αγαπά τις πειραματικές συνταγές. Μπορεί να φτιάξει κάτι εντυπωσιακό… ή κάτι που μοιάζει με επιστημονικό πείραμα. Σημασία έχει η δημιουργικότητα και η πρωτοτυπία!

Ιχθύες: Ο ρομαντικός της κουζίνας

Οι Ιχθύες μαγειρεύουν με έμπνευση από συναισθήματα και μουσική υπόκρουση. Τα πιάτα τους είναι γεμάτα χρώματα και αγάπη, αλλά κάποιες φορές ξεχνούν να προσθέσουν το αλάτι.

Μερικά ζώδια καίνε νερό, άλλα δημιουργούν γευστικά αριστουργήματα, αλλά όλα έχουν τον δικό τους μοναδικό τρόπο να φέρνουν χαρά στην κουζίνα. Η μαγειρική, τελικά, είναι θέμα προσωπικότητας… και ζώδια!

gen z φαγητό
Pinterest.com

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

