MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Ζώδια 26.10.2025

Δεν ξέρεις αν σε έχει ερωτευτεί ένας Σκορπιός; 5 σημάδια που το επιβεβαιώνουν

ζώδιο Σκορπιός
Με έναν Σκορπιό ποτέ δεν είσαι σίγουρος… εκτός αν προσέξεις αυτά τα σημάδια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν είσαι αρκετά τολμηρός για να μπλέξεις με έναν Σκορπιό, τότε ξέρεις ήδη ένα πράγμα, πως τίποτα δεν είναι ποτέ απλό με αυτό το ζώδιο. Ειδικά στον έρωτα.

Είναι μυστηριώδεις, έντονοι, παθιασμένοι αλλά και τρομερά καλοί στο να κρύβουν αυτό που νιώθουν… μέχρι να βεβαιωθούν. Αν λοιπόν έχεις πέσει στα βαθιά και δεν είσαι σίγουρος αν ο Σκορπιός σου σε βλέπει φιλικά ή… καίγεται από μέσα του, αυτά τα 5 σημάδια θα σου λύσουν την απορία.

Αυτά είναι τα 3 πιο παρεξηγημένα ζώδια στον έρωτα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 4 ζώδια δεν ξεχνάνε ποτέ τον πρώτο τους έρωτα

1. Σε κοιτάζει λες και βλέπει μέσα σου

Οι Σκορπιοί έχουν αυτό το βλέμμα, το «δεν λέω τίποτα αλλά βλέπω τα πάντα». Αν πιάνεις το βλέμμα του να σε παρατηρεί σιωπηλά, να σε «σαρώνει» χωρίς λόγια, είναι πολύ πιθανό ότι νιώθει κάτι. Όταν σε ερωτευτεί, σε μελετάει. Σαν αποστολή.

2. Σε δοκιμάζει με ερωτήσεις-παγίδες

Ο Σκορπιός δεν ανοίγεται εύκολα αλλά περιμένει από σένα να το κάνεις. Αν σε βομβαρδίζει με ερωτήσεις, με τρόπο σχεδόν… αστυνομικό, τότε μάλλον προσπαθεί να καταλάβει αν μπορεί να σε εμπιστευτεί. Κι αν αξίζει να σε αφήσει να τον πλησιάσεις.

Το manual επιβίωσης όταν ερωτεύεσαι έναν Κριό
Pinterest.com

3. Αρχίζει να ζηλεύει (αλλά το παίζει κουλ)

Δεν υπάρχει ερωτευμένος Σκορπιός χωρίς μικρές εκρήξεις ζήλιας. Όχι απαραίτητα σκηνές – αλλά λεπτά σχόλια τύπου: «Ωραία παρέα είχατε χθες βράδυ…» ή «Μίλαγες ώρα με αυτόν/αυτή». Αν αρχίσει να προσέχει ποιος σε πλησιάζει, μην το ψάχνεις άλλο.

4. Γίνεται πιο προστατευτικός

Ο Σκορπιός που σε γουστάρει, γίνεται ο φύλακας-άγγελός σου. Θα σε υποστηρίξει στα δύσκολα, θα σταθεί δίπλα σου, θα σε υπερασπιστεί ακόμα και σιωπηλά. Δεν είναι ο τύπος που θα το διατυμπανίσει – αλλά θα νιώσεις την παρουσία του όταν τη χρειάζεσαι.

Το manual επιβίωσης όταν ερωτεύεσαι έναν Κριό
Pinterest.com

5. Ανοίγεται (λίγο) και για τον Σκορπιό, αυτό είναι τεράστιο

Όταν ένας Σκορπιός αρχίσει να σου μιλάει για τον εαυτό του, όχι επιφανειακά, αλλά για πράγματα που δεν λέει σε κανέναν, να ξέρεις πως κάτι γίνεται. Αν σου δείξει τις ρωγμές του, σε έχει βάλει στην καρδιά του.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Single για πάντα! Αυτά είναι τα 3 ζώδια που τρέμουν τη δέσμευση

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

έρωτας ζώδια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Από το Σάλτζμπουργκ ως το Εδιμβούργο: Τα πιο μαγικά ταξίδια για Halloween lovers

Από το Σάλτζμπουργκ ως το Εδιμβούργο: Τα πιο μαγικά ταξίδια για Halloween lovers

26.10.2025

Δες επίσης

Από το Σάλτζμπουργκ ως το Εδιμβούργο: Τα πιο μαγικά ταξίδια για Halloween lovers
Life

Από το Σάλτζμπουργκ ως το Εδιμβούργο: Τα πιο μαγικά ταξίδια για Halloween lovers

26.10.2025
Σχέσεις με ημερομηνία λήξης; Το zip coding ήρθε για να σε μπερδέψει
Life

Σχέσεις με ημερομηνία λήξης; Το zip coding ήρθε για να σε μπερδέψει

26.10.2025
Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζεις οδοντόβουρτσα; Η απάντηση θα σε εκπλήξει
Life

Πόσο συχνά πρέπει να αλλάζεις οδοντόβουρτσα; Η απάντηση θα σε εκπλήξει

26.10.2025
7 πράγματα που οι μινιμαλιστές δεν θα έβαζαν ποτέ στο σαλόνι τους
Life

7 πράγματα που οι μινιμαλιστές δεν θα έβαζαν ποτέ στο σαλόνι τους

26.10.2025
Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου
Life

Αυτό είναι το ρόφημα που πίνεις καθημερινά και αυξάνει την όρεξή σου

26.10.2025
Η «υγιεινή» σαλάτα που μπορεί να σε παχαίνει περισσότερο από το σουβλάκι
Life

Η «υγιεινή» σαλάτα που μπορεί να σε παχαίνει περισσότερο από το σουβλάκι

26.10.2025
Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ
Beauty

Η Σίσσυ Χρηστίδου επέλεξε την πιο διαχρονική απόχρωση για το φθινοπωρινό της μανικιούρ

26.10.2025
Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια
Life

Ξεχνάς να πίνεις νερό τον χειμώνα; 7 τρόποι για να το κάνεις καθημερινή συνήθεια

26.10.2025
Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα
Beauty

Το beauty προϊόν που θα σε σώσει από τα σκασμένα χείλη αυτόν τον χειμώνα

26.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Το «ποδοσφαιρικό» Netflix αλλάζει τα πάντα!

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

Να μπουν στις ξένες πλατφόρμες τα ελληνικά κανάλια

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

«Ψάχνουν» την κυβέρνηση Λαζόπουλος και «Αρβύλα»

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Αποχή-ρεκόρ στις εκλογές

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης: Και αυτοί τον χαβά τους

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής

Αλγόριθμος της Google, Quantum Echoes, ένα σημαντικό βήμα κβαντικής υπολογιστικής