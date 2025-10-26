Ο Κώστας Λειβαδάς μίλησε για τη μουσική και τη δημιουργία στο Mad for Greekz με τον Θανάση Γκαραβέλα

Από τις πρώτες του εμπειρίες έως τις μεγάλες επιτυχίες, ο καλλιτέχνης μοιράστηκε την προσωπική του ιστορία.

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, με παρουσιαστή τον Θανάση Γκαραβέλα, ο Κώστας Λειβαδάς μοιράζεται μαζί μας την πορεία του στον ελληνικό μουσικό χώρο, τις επιρροές του και τις αγαπημένες του συνεργασίες. Από τα πρώτα του βήματα μέχρι τις πρόσφατες επιτυχίες, ο καλλιτέχνης αποκαλύπτει πώς η μουσική διαμορφώνει τη ζωή του και πώς βλέπει το μέλλον της ελληνικής σκηνής.

Η συζήτηση καλύπτει με ειλικρίνεια τη δημιουργική διαδικασία, τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ένας μουσικός και την προσωπική του φιλοσοφία για την τέχνη. Μέσα από ανέκδοτες ιστορίες και προσωπικά βιώματα, οι θεατές έχουν την ευκαιρία να δουν τον Κώστα Λειβαδά από μια πιο ανθρώπινη και ζεστή οπτική.

Το Mad for Greekz δεν μιλά μόνο για μουσική, αλλά φωτίζει και την προσωπικότητα των καλλιτεχνών που αγαπάμε. Μια εκπομπή γεμάτη πάθος, έμπνευση και μουσική ενέργεια, που μας θυμίζει γιατί η ελληνική μουσική παραμένει ζωντανή και δυνατή.

