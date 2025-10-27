MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η Glenn Close στο πλευρό της Penélope Cruz στο ισπανικό δράμα The Black Ball

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Glenn Close, συνεργάζεται με τους Javier Calvo και Javier Ambrossi σε μια κινηματογραφική μεταφορά εμπνευσμένη από έργο του Federico García Lorca
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Glenn Close ενώνει τις δυνάμεις της με την Penélope Cruz στο νέο ισπανικό δράμα «The Black Ball» («La Bola Negra»), τη νέα ταινία των πολυσυζητημένων δημιουργών Javier Calvo και Javier Ambrossi, γνωστών από τις επιτυχημένες σειρές «Veneno» και «The Messiah». Το φιλμ βασίζεται σε ένα ανολοκλήρωτο έργο του σπουδαίου Ισπανού ποιητή και δραματουργού Federico García Lorca και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο φιλόδοξες ισπανικές παραγωγές της χρονιάς Η Glenn Close θα συμπρωταγωνιστήσει με την Penélope Cruz, τον Miguel Bernardeau, γνωστό από τη σειρά «Elite», τον Carlos Gonzales από το «Veneno», τη Lola Dueñas από το «The Messiah» και τον Ισπανό τραγουδοποιό Guitarricadelafuente, ο οποίος κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το «The Black Ball» αφηγείται τις ζωές τριών ομοφυλόφιλων ανδρών που ζουν σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους. Οι ιστορίες τους διασταυρώνονται μέσα από τα θέματα του πόθου, της σεξουαλικότητας, του πόνου και της κληρονομιάς. Πρόκειται για ένα πολυεπίπεδο έργο που εξερευνά την ανθρώπινη επιθυμία και τη διαχρονική ανάγκη για αποδοχή και ταυτότητα, με έντονα ποιητική διάθεση, πιστή στο πνεύμα του Federico García Lorca.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Javier Calvo και Javier Ambrossi, γνωστοί ως «Los Javis» στη βιομηχανία του θεάματος, εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους για τη συμμετοχή της Glenn Close. «Είναι τιμή να δουλέψουμε με έναν τέτοιο θρύλο», δήλωσαν. «Είναι μια ηθοποιός που πάντα θαυμάζαμε. Διάβασε το σενάριο, το ερωτεύτηκε αμέσως και τώρα εμείς είμαστε ερωτευμένοι μαζί της». Σύμφωνα με ανακοίνωση της Movistar Plus+, η Glenn Close, που έχει τιμηθεί με βραβεία Emmy, Golden Globe, Tony και έχει προταθεί οκτώ φορές για Όσκαρ, πρόκειται να ενταχθεί στα γυρίσματα μέσα στις επόμενες ημέρες. Τα γυρίσματα της ταινίας ξεκίνησαν στην Ισπανία τον Αύγουστο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

